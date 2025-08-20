Prima pagină » EXCLUSIV » Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate pe evenimente, în super-anul electoral care l-a adus pe Bolojan la București

20 aug. 2025, 07:00, EXCLUSIV
Austeritate peste tot, dar mai puțin la noi acasă. Așa ar putea traduce un cetățean obișnuit modul în care Primăria Oradea a cheltuit o parte consistentă din bugetul urbei pentru câteva ore de spectacol.

Premierul Ilie Bolojan a criticat vehement risipa făcută de primării pentru organizarea de concerte și spectacole. Asta deși anul trecut, în timp ce era președintele Consiliului Județean (CJ) Bihor, omul său de la Primăria Oradea organiza un concert de un milion de euro, în noiembrie 2024, an electoral.

Economia României dădea și în anul 2024 semne de oboseală, inflația exploda și deficitul bugetar devenea din ce în ce mai amenințător. Însă asta nu l-a împiedicat pe protejatul lui Ilie Bolojan, actualul edil al Oradiei, să scoată o avere din bugetul primăriei.

Primarul uns de Bolojan la Oradea

Concertul a fost finanțat de Primăria Oradea, condusă de Florin Alin Birta, succesorul lui Bolojan pe scaunul de edil și unul dintre apropiații actualului premier.

Florin Alin Birta și Ilie Bolojan

Pe 17 noiembrie 2024, tenorul italian a urcat pe scena Arenei din Oradea. Concertul tenorului Andrea Bocelli a fost organizat de APTOR – Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune Visit Oradea și de Primăria Oradea, reprezentând o ediție specială a festivalului Sounds of Oradea.

APTOR –4,5 milioane de euro din bugetul local

Această asociație a fost răsfățată de Primăria Oradea cu un buget de 22.033.215 lei, sumă care a fost mărită în două rânduri, cu încă 800.000 de lei, până la sfârșitul anului 2024.

De menționat că Asociația s-a ocupat ani la rând, de pe vremea mandatelor lui Bolojan ca primar, de promovarea imaginii orașului și, implicit, de imaginea edilului. Evenimentele organizate de Primăria Oradea au fost promovate intens în presa locală cu fonduri de la bugetul de stat, Ilie Bolojan cumpărându-și astfel liniștea și construindu-și liniștit legenda. Prin APTOR au fost derulate multe campanii, inclusiv în presa națională și cu ajutorul unor influenceri, care au consolidat, în timp, imaginea primarului Bolojan.

Revenind la concertul de aproape 1 milion de euro, în documentul din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate se pot observa și cifrele legate strict de festivalul Sounds of Oradea, care se ține, de regulă, la mijlocul lunii iunie. În 2024, festivalul avusese deja loc între 14-16 iunie. Deși concertul susținut de Andrea Bocelli a avut loc abia cinci luni mai târziu, a fost prezentat ca o ediție specială a festivalului Sounds of Oradea.

Din documentul consultat de Gândul reiese că organizatorii își propuseseră să obțină 2,5 milioane de lei din vânzările de bilete și din sponsorizări.

Biletele s-au vândut peste așteptări, însă sponsorizările nu au fost cele scontate, astfel încât suma veniturilor a fost cu 200.000 mai mică decât estimările APTOR, așa cum rezultă din rectificarea bugetului Asociației.

Orădenii au plătit de două ori

Evenimentul a costat 4,6 milioane de lei, din care 2,1 milioane de lei – potrivit informațiilor din presa locală – urmau să fie oferiți de APTOR. Cum veniturile din bilete și sponsorizări au fost cu 0,2 milioane de lei mai mici, APTOR a ajuns să plătească 2,3 milioane de lei. Bani proveniți din bugetul Primăriei Oradea.

Asta înseamnă că orădenii care au venit să-l vadă pe Andrea Bocelli au plătit de două ori. O dată la casa de bilete și a doua oară la direcția de taxe locale, acolo unde banii obținuți din impozitele lor, mai exact 500.000 de euro, au fost folosiți pentru a finanța concertul.

Aceștia măcar s-au bucurat de spectacolul faimosului tenor. Însă peste 150.000 de orădeni au plătit acest concert fără să știe, fără să participe, fără să vrea.

