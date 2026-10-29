Prima prognoză economică a Guvernului Luca Niculescu. Economia scade în 2026, dar anul viitor își revine spectaculos. Ce se întâmplă cu inflația, consumul și șomajul

Economia României va scădea cu 0,4% în 2026, dar anul viitor ar urma să își revină și să crească cu 1,7%, potrivit primei prognoze economice din mandatul Guvernului Luca Niculescu. Documentul a fost realizat în octombrie de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), pentru rectificarea bugetară. Guvernul se așteaptă ca anul viitor românii să înceapă să cumpere din nou mai mult, prețurile să nu mai crească atât de repede, iar șomajul să scadă ușor.

Noua prognoză arată că 2026 va fi un an dificil pentru economia României. După o creștere modestă, de numai 0,8%, în 2025, economia va încheia acest an pe minus, cu o scădere de 0,4%.

De altfel, datele publicate până acum de Institutul Național de Statistică (INS) arată că economia a scăzut deja cu 0,6% în primele șase luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Pentru 2027, însă, Guvernul vede o schimbare importantă: de la scădere economică la o creștere de 1,7%. Chiar dacă este o revenire semnificativă față de situația din acest an, ritmul de creștere rămâne unul destul de modest.

Românii cumpără mai puțin în 2026, dar consumul ar urma să își revină anul viitor

Una dintre cele mai mari probleme ale economiei în acest an este scăderea consumului. Mai simplu spus, românii cumpără mai puține produse și servicii decât anul trecut.

Guvernul estimează că consumul populației va scădea cu 1,6% în 2026, după care va crește cu 1,9% în 2027.

Semnele acestei scăderi se văd deja în magazine. Potrivit INS, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 5% în primele opt luni ale anului față de aceeași perioadă din 2025.

Una dintre explicații este că prețurile au crescut mai repede decât salariile, astfel că oamenii își permit să cumpere mai puțin, chiar dacă încasează mai mulți bani.

În august, salariul mediu net a ajuns la 5.688 de lei, cu 5,6% mai mult decât în august 2025. În aceeași perioadă, însă, prețurile au crescut cu 6,17%.

Pentru întregul an, Guvernul estimează că puterea de cumpărare a salariilor va scădea cu 3,3%. Cu alte cuvinte, chiar dacă salariile cresc, banii vor ajunge pentru mai puține lucruri decât anul trecut.

Situația ar urma să înceapă să se îmbunătățească în 2027, când salariile ar trebui să crească ușor peste ritmul scumpirilor.

Inflația scade anul viitor. Prețurile vor continua însă să crească

Guvernul se așteaptă ca inflația să se reducă aproape la jumătate anul viitor

Potrivit noii prognoze, prețurile vor fi cu 6,4% mai mari la sfârșitul lui 2026 față de sfârșitul anului trecut, dar în 2027 scumpirile ar urma să încetinească, până la o rată anuală a inflației de 3,4% în decembrie.

Asta nu înseamnă că produsele și serviciile se vor ieftini, ci că prețurile vor continua să crească, dar într-un ritm mai lent.

Deocamdată, inflația rămâne ridicată. Cele mai recente date INS arată că prețurile au fost în septembrie 2026 cu 6,61% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, după o inflație de 6,17% în august.

Cele mai puternice scumpiri au fost la servicii, unde prețurile au crescut cu peste 11% într-un singur an.

Pentru întregul an 2026, Guvernul estimează o inflație medie de 8,4%, care ar urma să scadă la 4,6% anul viitor.

Șomajul crește anul acesta. Când ar putea începe să scadă

Nici pe piața muncii lucrurile nu stau prea bine. Guvernul se așteaptă ca numărul persoanelor fără loc de muncă să crească în 2026, înainte de o ușoară îmbunătățire anul viitor.

Potrivit prognozei, rata șomajului va ajunge la 6,6% în 2026, față de 6,1% anul trecut. Pentru 2027, autoritățile estimează o scădere la 6,2%.

Cele mai recente date INS arată că rata șomajului era deja de 6,4% în august, când aproximativ 523.400 de români nu aveau un loc de muncă, deși erau disponibili și își căutau unul.

În același timp, Guvernul estimează că numărul mediu de salariați va scădea cu 0,6% în acest an, urmând să crească ușor, cu 0,5%, în 2027.

Ce trebuie să se întâmple pentru ca economia să își revină în 2027

Prognoza folosită de Guvern pentru rectificarea bugetară arată, așadar, două perspective destul de diferite.

În 2026, economia scade, românii cumpără mai puțin, salariile nu țin pasul cu scumpirile, iar numărul șomerilor crește.

În 2027, Guvernul se așteaptă ca lucrurile să înceapă să se schimbe: economia să crească din nou, românii să cheltuiască mai mult, salariile să recupereze din puterea de cumpărare pierdută, iar inflația și șomajul să se reducă.

Rămâne însă de văzut dacă revenirea prognozată pentru anul viitor se va produce în ritmul anticipat de autorități, mai ales în condițiile în care datele economice din 2026 arată că firmele și populația trec printr-o perioadă dificilă.