Lucian Mircescu, PPC România, la Gândul Euro Industry Summit: Rețelele electrice ale României, proiectate inițial pentru economia anilor ’80, trebuie modernizate pentru noile capacități de producție și consum

Prețul energiei și modernizarea rețelelor electrice sunt factori esențiali pentru competitivitatea industriei europene, într-un context marcat de tranziția energetică și de tensiunile geopolitice. Lucian Mircescu, Manager Afaceri Instituționale în cadrul PPC România, a subliniat, după dezbaterile din cadrul conferinței Gândul Euro Industry Summit, nevoia unor investiții accelerate în infrastructura de distribuție și a unui cadru de reglementare care să stimuleze capitalul privat.

Rețelele electrice trebuie modernizate pentru a putea susține tranziția energetică, integrarea surselor regenerabile și dezvoltarea noilor capacități de producție și stocare, spune Lucian Mircescu. El argumentează că distribuitorii au nevoie de un cadru de reglementare stimulativ, care să permită alocarea capitalului necesar modernizării infrastructurii.

Investițiile în rețele, esențiale pentru reducerea dependenței energetice a Europei

În opinia sa, investițiile în rețele sunt esențiale pentru reducerea dependenței energetice a Europei și pentru limitarea efectelor tensiunilor geopolitice asupra prețurilor la energie și combustibili.

„Reprezentând o companie din domeniul energiei, sunt cât se poate de conștient că prețul energiei, fie că vorbim despre energia electrică, fie că vorbim despre gaze sau, mai departe, despre combustibili, este cât se poate de important pentru tema competitivității.

Din punctul meu de vedere, așa cum am perceput dialogul pe care l-am avut astăzi cu autoritățile, dar și în interiorul sectorului, avem de-a face cu câțiva vectori de influență în ceea ce privește tema energiei. Aici mă gândesc, pe de o parte, la tema rețelelor electrice, care beneficiază de foarte multă atenție în zilele acestea, atât la București, cât și la Bruxelles și, de altfel, în toate capitalele statelor membre, pentru că le vedem ca pe un facilitator al tranziției energetice”, a declarat Lucian Mircescu pentru Gândul după conferința Euro Industry Summit.

Investiții suplimentare pentru modernizarea rețelelor

La dezbaterea organizată de Gândul în cadrul Euro Industry Summit, alături de autorități și reprezentanți ai mediului de afaceri, Lucian Mircescu, Manager Afaceri Instituționale în cadrul PPC România, a atras atenția asupra decalajului dintre infrastructura electrică existentă și cerințele viitorului sistem energetic. Sistemul energetic a fost configurat inițial pentru a deservi economia și societatea românească din anii ’70–’80, iar adaptarea lor la noile fluxuri de energie necesită investiții suplimentare și o planificare anticipată, a explicat el.

„Vorbim despre rețele care au fost proiectate pentru un alt model energetic, cel al anilor ’60, ’70 și ’80, în care exista un singur flux de energie, de la locul de producție până la consumator. Acum avem de-a face cu prosumatorii, de exemplu, și cu mașini care pot încărca energie în sistem. Avem fluxuri bidirecționale: energia poate pleca de la consumator, care, la rândul său, poate produce sau stoca energie”, a afirmat el

El a adăugat că rețelele de distribuție trebuie văzute ca un facilitator de dezvoltare a sectorului energetic și modernizarea lor va conduce implicit la sporirea competitivității economice a României. În acest sens, Mircescu a menționat dialogul distribuitorilor cu ANRE pentru revizuirea metodologiilor tarifare, astfel încât acestea să țină cont de condițiile de finanțare și să încurajeze investițiile, inclusiv pe cele numite ”anticipative”, realizate înainte ca nevoile să devină presante.

Tranziția energetică presupune reducerea dependenței de combustibil fosil

Reprezentantul PPC a explicat că distribuitorii de energie au nevoie de un cadru de reglementare care să fie considerat stimulativ, astfel încât să existe cât mai mult capital alocat acestui proces de modernizare.

„În acest dialog de astăzi, distribuitorii, dar și transportatorul național, Transelectrica, au nevoie de un asemenea cadru. Este o realitate faptul că, în prezent, există un preț foarte ridicat al energiei electrice. Avem de-a face cu prețuri foarte ridicate la gaze, la benzină și la motorină. Lucrurile parcă au scăpat de sub control.

Ei bine, tranziția energetică vine să pună ordine în această nebunie a zilelor noastre, o nebunie generată de tot felul de tensiuni geopolitice”, a explicat Lucian Mircescu.

Gândul Euro Industry Summit a pus în dialog decidenți din administrația publică și mediul privat

Dezbaterea organizată de Gândul a generat un dialog interdisciplinar între reprezentanți de la vârful administrației publice și cei ai mediului de afaceri legat de prioritățile economiei, viitorul finanțărilor europene și investițiile sunt necesare în energie și infrastructură

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.