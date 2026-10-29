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Stan Roberto, TECNIC, la conferința Gândul Euro Industry Summit: „O infrastructură bine pusă la punct contribuie la creșterea economică în toate industriile”

Gilda Popa
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Dezvoltarea infrastructurii de transport, închiderea principalelor coridoare europene și consolidarea mobilității militare sunt priorități strategice ale României în domeniul infrastructurii. Sunt subiecte abordate în cadrul conferinței Gândul Euro Industry Summit, o dezbatere care a pus la aceeași masă decidenți din administrația publică și reprezentanți ai mediului de afaceri. Stan Roberto, director economic al TECNIC, companie care realizează lucrări de proiectare și consultanță, a declarat, pentru Gândul, că acest dialog este premisa unei colaborări eficiente între mediul privat și instituțiile publice pentru creșterea absorbției fondurilor europene, în perspectiva viitorului buget multianual al UE pentru 2028–2034.

Fondurile europene, un motor pentru dezvoltarea infrastructurii

Fondurile europene au avut o contribuție importantă la realizarea proiectelor de infrastructură din România, iar accesul la finanțări și în perioada următoare va conta pentru continuarea investițiilor. În perspectiva bugetului multianual al Uniunii Europene pentru 2028–2034, capacitatea de a atrage și utiliza eficient aceste resurse rămâne o miză pentru autorități și companiile implicate în dezvoltarea infrastructurii. Stan Roberto a felicitat inițiativa Gândul de a facilita dialogul dintre decidenți și mediul de afaceri, în acest context.

„Este o inițiativă foarte bună, având în vedere fondurile considerabile care vin de la Uniunea Europeană și care pot contribui la dezvoltarea mediului privat din România. De asemenea, este foarte important ca mediul privat să interacționeze cât mai bine cu instituțiile publice, astfel încât rata de absorbție a fondurilor europene să fie cât mai ridicată”, a declarat Stan Roberto pentru Gândul.

Pentru companiile care activează în proiectarea și consultanța de infrastructură, continuitatea investițiilor este importantă atât prin prisma proiectelor în sine, cât și a efectelor pe care acestea le generează în economie. O infrastructură de transport bine dezvoltată facilitează mobilitatea, conectivitatea dintre regiuni și activitatea industriilor care depind de circulația eficientă a persoanelor și mărfurilor.

TECNIC, în ecosistemul proiectelor de infrastructură

Prin activitatea sa în domeniul proiectării și consultanței, TECNIC face parte din ecosistemul de specialiști și companii care contribuie la pregătirea și dezvoltarea proiectelor de infrastructură. Aceste servicii sunt importante pentru transformarea priorităților de investiții în proiecte care pot fi implementate, în condițiile în care România urmărește să își dezvolte rețelele de transport și să finalizeze principalele coridoare.

Stan Roberto a evidențiat rolul finanțărilor europene în acest proces, arătând că o parte importantă a dezvoltării infrastructurii din ultimii ani a beneficiat de sprijin european, prin programele SAFE și alte programe naționale și europene.

„Având în vedere că firma noastră realizează lucrări de proiectare și consultanță, atragerea fondurilor europene este foarte importantă. În ultima perioadă, am observat că o mare parte din dezvoltarea infrastructurii s-a realizat cu sprijinul finanțărilor europene, prin programele SAFE și prin alte programe naționale și europene. Chiar dacă, la un moment dat, unele proiecte au trecut pe finanțare națională, contribuția fondurilor europene rămâne foarte importantă pentru dezvoltarea infrastructurii”, a explicat directorul economic al TECNIC.

Infrastructura, cu efecte asupra întregii economii

Investițiile în transport nu se limitează la conectarea unor localități sau regiuni, ci pot influența competitivitatea întregului mediu economic. O rețea de transport modernă poate reduce dificultățile logistice, poate îmbunătăți conectivitatea dintre centrele economice și poate susține dezvoltarea industriilor.

„O infrastructură bine pusă la punct contribuie la creșterea economică în toate industriile”, a subliniat Stan Roberto.

Importanța acestor investiții a fost evidențiată și în cadrul dezbaterilor privind prioritățile României în infrastructură, unde închiderea principalelor coridoare de transport este asociată cu reziliența țării, mobilitatea militară și dezvoltarea economică echilibrată. În acest cadru, finanțarea europeană, capacitatea de implementare și colaborarea dintre sectorul public și cel privat rămân elemente relevante pentru continuarea proiectelor.

Parteneriatul public-privat, o posibilă soluție pentru investițiile viitoare

Pe lângă finanțarea europeană și cea națională, parteneriatele public-private sunt discutate ca un posibil instrument de susținere a proiectelor de infrastructură. Acestea pot crea un cadru de colaborare între autorități și companii private pentru dezvoltarea unor investiții majore, în funcție de structura și condițiile fiecărui proiect.

În perspectiva bugetului european pentru 2028–2034, dezbaterile de la Gândul Euro Industry Summit au adus în prim-plan nevoia de a corela resursele disponibile cu prioritățile strategice ale României. Pentru infrastructura de transport, provocarea este ca finanțarea, proiectarea, consultanța și capacitatea de implementare să funcționeze împreună, astfel încât investițiile să contribuie la conectivitatea țării și la dezvoltarea economiei.

Gândul Euro Industry Summit a pus în dialog decidenți din administrația publică și mediul privat

Dezbaterea organizată de Gândul a generat un dialog interdisciplinar între reprezentanți de la vârful administrației publice și cei ai mediului de afaceri legat de prioritățile economiei, viitorul finanțărilor europene și investițiile sunt necesare în energie și infrastructură

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.

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