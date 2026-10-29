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Luca Niculescu și Sorin Grindeanu, puși la masa de lucru de liderii tuturor confederațiilor sindicale la nivel național. Ce le solicită sindicaliștii

Flavius Niculescu
Luca Niculescu și Sorin Grindeanu, puși la masa de lucru de liderii tuturor confederațiilor sindicale la nivel național. Ce le solicită sindicaliștii
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Liderii celor cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național au transmis joi, 29 octombrie, două solicitări oficiale, adresate prim-ministrului Luca Niculescu și președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Sindicaliștii au cerut organizarea unor întâlniri de lucru în care să își poată prezenta propriile viziuni asupra programului de guvernare al noului Executiv cu puteri depline. Întâlnirile ar putea avea loc în cursul zilei de luni, 2 noiembrie.

Scrisoarea de solicitare este semnată de reprezentanții tuturor celor cinci confederații sindicale. Este vorba de Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Blocul Național Sindical (BNS), Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România și Confederația Națională Sindicală „Meridian”.

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Mesajul sindicaliștilor pentru Luca Niculescu: „Considerăm esențial ca vocea lucrătorilor să fie ascultată”

„Considerăm esențial ca vocea lucrătorilor să fie ascultată, iar propunerile confederațiilor sindicale să fie analizate și luate în considerare în definirea măsurilor de guvernare cu impact direct asupra salariaților, veniturilor acestora și condițiilor de muncă.

În speranța că veți da curs acestei întâlniri, vă aducem la cunoștință intenția noastră de a solicita, în cadrul aceleiași întâlniri, convocarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), pentru consultări privind calendarul măsurilor și acțiunilor prevăzute în programul de guvernare, anterior supunerii acestuia aprobării Parlamentului României, precum și pentru discutarea nivelului salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2027.

Dialogul social real și consultarea partenerilor sociali reprezintă condiții esențiale pentru fundamentarea unor politici publice echilibrate, cu efecte economice și sociale sustenabile. Avem convingerea că veți da curs acestei solicitări și vă rugăm să ne comunicați o dată disponibilă pentru organizarea întâlnirii”, au transmis sindicaliștii.

Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean, la votul de învestire pentru Guvernul Niculescu | Sursa foto: Mediafax

Mesajul sindicaliștilor pentru Sorin Grindeanu și miniștrii PSD: „Dialogul dintre partenerii sociali și factorii de decizie este esențial”

De asemenea, solicitarea înaintată de liderii celor cinci confederații sindicale este adresată atât președintelui PSD, Sorin Grindeanu, cât și celor 11 miniștri social-democrați care fac parte din Cabinetul Niculescu.

„Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național vă solicită o întâlnire de lucru la care să participe președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, toți cei 11 miniștri social-democrați din Guvern în vederea analizării și identificării unor soluții concrete pentru principalele probleme economice și sociale care afectează salariații și populația României.

Considerăm că, în actualul context economic și social, dialogul dintre partenerii sociali și factorii de decizie este esențial pentru adoptarea unui plan de măsuri fundamentat pe consultare și responsabilitate.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu

Propunem ca agenda întâlnirii să cuprindă prioritățile Partidului Social Democrat în guvernarea Luca Niculescu și, de asemenea, să contribuim cu propuneri de soluții pentru principalele probleme cu care se confruntă lucrătorii.

Având în vedere importanța acestor subiecte și impactul lor direct asupra nivelului de trai, considerăm necesară organizarea unei discuții aplicate, care să permită prezentarea punctelor de vedere ale confederațiilor sindicale și identificarea unor măsuri concrete, cu termene și responsabilități clare”, au precizat sindicaliștii.

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