Mall de 250 de milioane de euro într-un fost sat din Republica Moldova. Premierul Tofan vrea să atragă cumpărători inclusiv de la Iași

O investiție uriașă, estimată la 250 de milioane de euro, urmează să transforme orașul Stăuceni, de lângă Chișinău, într-un nou punct de atracție comercială. Localitatea, care până în 2024 avea statut de comună, va găzdui un centru comercial de mari dimensiuni, menit să atragă nu doar cumpărători din Republica Moldova, ci și din România. Premierul moldovean Vasile Tofan își dorește ca inclusiv ieșenii să treacă granița pentru cumpărături.

Proiectul a fost lansat pe 28 octombrie 2026 și va fi realizat de companiile SUMMA și FIBA, investitori din Republica Moldova. Potrivit autorităților de la Chișinău, investiția reprezintă aproximativ 1,3% din Produsul Intern Brut al țării și se numără printre cele mai mari proiecte private anunțate de la obținerea independenței.

Viitorul mall ar urma să contribuie la dezvoltarea economică a zonei, prin extinderea serviciilor și crearea a aproximativ 3.000 de locuri de muncă, potrivit estimărilor prezentate de premier.

Premierul vrea să îi aducă pe ieșeni la cumpărături în Republica Moldova

Unul dintre obiectivele proiectului este atragerea vizitatorilor din România, în special din Iași, oraș ale cărui centre comerciale sunt frecventate de numeroși cetățeni moldoveni.

Premierul Vasile Tofan speră ca noua investiție să contribuie la inversarea, măcar parțială, a acestui flux de cumpărători.

Acesta consideră că un asemenea centru comercial ar putea stimula și turismul, încurajând vizitatorii să petreacă mai mult timp în capitala Republicii Moldova, pentru cumpărături, restaurante, evenimente și alte activități de agrement.

Mallul va fi construit într-o localitate devenită recent oraș

Investiția va fi realizată la Stăuceni, localitate aflată în apropierea Chișinăului, care a trecut în ultimii ani printr-un proces de dezvoltare urbană.

În mai 2024, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat transformarea comunei Stăuceni în oraș, ca urmare a dezvoltării economice și demografice a localității.

Noul proiect comercial ar putea accelera această transformare, atrăgând investiții suplimentare și generând noi oportunități pentru locuitorii din zonă.

Companiile SUMMA și FIBA au mai investit în Republica Moldova în domenii precum turismul, serviciile hoteliere și sănătatea. Acestea sunt implicate și în proiecte energetice, inclusiv în dezvoltarea unui parc eolian cu o capacitate de peste 40 MW.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat o dată exactă pentru finalizarea construcției și deschiderea noului centru comercial.

Dacă proiectul va fi realizat conform planurilor, Stăuceni ar urma să devină un important pol comercial în apropierea Chișinăului, iar noul mall ar putea concura pentru o parte dintre clienții care aleg în prezent centrele comerciale din Iași.