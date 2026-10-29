Prima pagină » Actualitate » Mall de 250 de milioane de euro într-un fost sat din Republica Moldova. Premierul Tofan vrea să atragă cumpărători inclusiv de la Iași

Mall de 250 de milioane de euro într-un fost sat din Republica Moldova. Premierul Tofan vrea să atragă cumpărători inclusiv de la Iași

Mall de 250 de milioane de euro într-un fost sat din Republica Moldova. Premierul Tofan vrea să atragă cumpărători inclusiv de la Iași
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O investiție uriașă, estimată la 250 de milioane de euro, urmează să transforme orașul Stăuceni, de lângă Chișinău, într-un nou punct de atracție comercială. Localitatea, care până în 2024 avea statut de comună, va găzdui un centru comercial de mari dimensiuni, menit să atragă nu doar cumpărători din Republica Moldova, ci și din România. Premierul moldovean Vasile Tofan își dorește ca inclusiv ieșenii să treacă granița pentru cumpărături.

Proiectul a fost lansat pe 28 octombrie 2026 și va fi realizat de companiile SUMMA și FIBA, investitori din Republica Moldova. Potrivit autorităților de la Chișinău, investiția reprezintă aproximativ 1,3% din Produsul Intern Brut al țării și se numără printre cele mai mari proiecte private anunțate de la obținerea independenței.

Viitorul mall ar urma să contribuie la dezvoltarea economică a zonei, prin extinderea serviciilor și crearea a aproximativ 3.000 de locuri de muncă, potrivit estimărilor prezentate de premier.

Premierul vrea să îi aducă pe ieșeni la cumpărături în Republica Moldova

Unul dintre obiectivele proiectului este atragerea vizitatorilor din România, în special din Iași, oraș ale cărui centre comerciale sunt frecventate de numeroși cetățeni moldoveni.

Premierul Vasile Tofan speră ca noua investiție să contribuie la inversarea, măcar parțială, a acestui flux de cumpărători.

„Provocarea: să vină ieșenii la mall la Chișinău, nu doar noi la Iași”, a transmis șeful Guvernului de la Chișinău.

Acesta consideră că un asemenea centru comercial ar putea stimula și turismul, încurajând vizitatorii să petreacă mai mult timp în capitala Republicii Moldova, pentru cumpărături, restaurante, evenimente și alte activități de agrement.

Mallul va fi construit într-o localitate devenită recent oraș

Investiția va fi realizată la Stăuceni, localitate aflată în apropierea Chișinăului, care a trecut în ultimii ani printr-un proces de dezvoltare urbană.

În mai 2024, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat transformarea comunei Stăuceni în oraș, ca urmare a dezvoltării economice și demografice a localității.

Noul proiect comercial ar putea accelera această transformare, atrăgând investiții suplimentare și generând noi oportunități pentru locuitorii din zonă.

Companiile SUMMA și FIBA au mai investit în Republica Moldova în domenii precum turismul, serviciile hoteliere și sănătatea. Acestea sunt implicate și în proiecte energetice, inclusiv în dezvoltarea unui parc eolian cu o capacitate de peste 40 MW.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat o dată exactă pentru finalizarea construcției și deschiderea noului centru comercial.

Dacă proiectul va fi realizat conform planurilor, Stăuceni ar urma să devină un important pol comercial în apropierea Chișinăului, iar noul mall ar putea concura pentru o parte dintre clienții care aleg în prezent centrele comerciale din Iași.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Șefa OMV Petrom aplaudă instalarea Guvernului Niculescu și spune că este „un pas înainte”
17:55
Șefa OMV Petrom aplaudă instalarea Guvernului Niculescu și spune că este „un pas înainte”
REACȚIE Andreea Marin, reacție după valul de critici privind declarațiile despre munca gratuită și pretențiile tinerilor la primul job. Ce a transmis vedeta și ce mesaj a publicat Dan Negru despre munca neplătită
17:32
Andreea Marin, reacție după valul de critici privind declarațiile despre munca gratuită și pretențiile tinerilor la primul job. Ce a transmis vedeta și ce mesaj a publicat Dan Negru despre munca neplătită
INEDIT Un sat german cu 15 case, scos la vânzare la prețul de 390.000 de euro. Clădirile nu necesită reparații. Ce spune vânzătorul
16:56
Un sat german cu 15 case, scos la vânzare la prețul de 390.000 de euro. Clădirile nu necesită reparații. Ce spune vânzătorul
ULTIMA ORĂ Sondaj CURS: AUR conduce, PSD dă semne de revenire, PNL și USR decontează criza. 77% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
16:49
Sondaj CURS: AUR conduce, PSD dă semne de revenire, PNL și USR decontează criza. 77% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
EXTERNE Estonia pregătește construirea a 150 de buncăre la granița cu Rusia și mută o brigadă de luptă la mai puțin de 50 de kilometri de frontieră
16:29
Estonia pregătește construirea a 150 de buncăre la granița cu Rusia și mută o brigadă de luptă la mai puțin de 50 de kilometri de frontieră
FLASH NEWS Luca Niculescu și Sorin Grindeanu, puși la masa de lucru de liderii tuturor confederațiilor sindicale la nivel național. Ce le solicită sindicaliștii
16:13
Luca Niculescu și Sorin Grindeanu, puși la masa de lucru de liderii tuturor confederațiilor sindicale la nivel național. Ce le solicită sindicaliștii
Mediafax
Nuclearelectrica pune presiune pe NuScale în proiectul SMR de la Doicești
Digi24
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Cancan.ro
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
De ce vorbesc Finlanda și Norvegia cu Putin, iar România evită orice contact? Analist: „Diplomația nu o folosești doar cu prietenii”
Mediafax
Mitul vaccinurilor care provoacă autism, demontat de experta română de la EMA: „Un zombi care nu moare”
Click
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Ce se întâmplă doctore
Accidentul feroviar din Spania: misterul celor 17 minute în care centrul de control nu a oprit trenul. Ce au dezvăluit înregistrările
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Astronomii au descoperit primul satelit natural dincolo de Sistemul Solar
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 octombrie, de la ora 15.00
17:36
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 octombrie, de la ora 15.00
VIDEO Mascații au descins la un resort de „șamanism” din Hunedoara, unde au confiscat droguri de mare risc. Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru trafic de stupefiante
17:36
Mascații au descins la un resort de „șamanism” din Hunedoara, unde au confiscat droguri de mare risc. Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru trafic de stupefiante
EVENIMENT Stan Roberto, TECNIC, la conferința Gândul Euro Industry Summit: „O infrastructură bine pusă la punct contribuie la creșterea economică în toate industriile”
17:22
Stan Roberto, TECNIC, la conferința Gândul Euro Industry Summit: „O infrastructură bine pusă la punct contribuie la creșterea economică în toate industriile”
CONTROVERSĂ „O rușine pentru poporul brazilian”. Trump atacă dur rezultatul alegerilor câștigate de socialistul Lula da Silva după ce candidatul conservator Flavio Bolsonaro a fugit în SUA de frică să fie arestat
17:13
„O rușine pentru poporul brazilian”. Trump atacă dur rezultatul alegerilor câștigate de socialistul Lula da Silva după ce candidatul conservator Flavio Bolsonaro a fugit în SUA de frică să fie arestat
EXCLUSIV Corina Drăgotescu: Un frigider în SUA a ajuns să coste 3.000 de dolari/Nu mai există limite în nimic
17:11
Corina Drăgotescu: Un frigider în SUA a ajuns să coste 3.000 de dolari/Nu mai există limite în nimic
CONTROVERSĂ Tensiuni în Parlamentul de la Tirana, la doar o săptămână distanță de bătaia generală dintre deputați. Opoziția a blocat podiumul cu fumigene și rachete de semnalizare
17:00
Tensiuni în Parlamentul de la Tirana, la doar o săptămână distanță de bătaia generală dintre deputați. Opoziția a blocat podiumul cu fumigene și rachete de semnalizare

Cele mai noi

Trimite acest link pe