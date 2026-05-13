România a ajuns să plătească aproape de șapte ori mai mult pentru energia reimportată din Bulgaria

Ruxandra Radulescu
Bulgaria a ajuns unul dintre cei mai puternici furnizori de energie electrică din Europa de Sud-Est, datorită capacității operaționale de stocare în baterii. România  a ajuns să plătească aproape de șapte ori mai mult pentru energia reimportată seara de la vecinii bulgari.

După adoptarea monedei euro, Bulgaria depășit România și pe piața furnizorilor de energie electrică din Europa de Est. Țara noastră plătește de aproape șapte ori mai mult pentru energia reimportată seara din Bulgaria, decât încasează pentru cea vândută bulgarilor la prânz.

In timp ce România se ghidează  după vechea strategie și construiește mai multe capacități de producție, Bulgaria a adoptat logica europeană de stocare: bateria.

Bulgaria a ajuns în prezent la o capacitate instalată de stocare în baterii de 0,56 gigawați (GW) și depășește România, care deține 0,49 GW.

Țara noastră a fost devansată de Bulgaria, în ciuda proiectelor de profil finanțate prin PNRR.

„România produce. Bulgaria câștigă”

Luna aprilie 2026 s-a văzut limpede că nu mai contează doar cine produce energie, sau când produce, ci contează cine controlează flexibilitatea (adică cine are baterii), potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

‘În urmă cu doar câțiva ani, România părea favorită clară în cursa energetică regională. Avea mai mult solar, mai mult eolian, mai multe resurse naturale și o piață considerabil mai mare decât Bulgaria. În statistici, România arăta ca viitorul hub energetic al Europei de Sud-Est. Astăzi însă, realitatea pieței începe să spună altceva.

România produce. Bulgaria câștigă, indică analiza. România a exportat în aprilie energie electrică la prețuri medii de aproximativ 50 euro/MWh. În aceleași săptămâni, România importa energie în orele de vârf de seară la prețuri care au urcat până la 250 euro/MWh.

„Este parte a răspunsului de ce România are prețuri mari la energie”

‘Diferența nu este doar o anomalie de piață. Este radiografia unei vulnerabilități structurale. Este parte a răspunsului de ce România are prețuri mari la energie. Este parte a răspunsului că nu contează cât produci, ci când produci. În aprilie 2026, România a importat energie electrică din Bulgaria în valoare de aproximativ 33,4 milioane euro, în timp ce exporturile către Bulgaria au însumat doar circa 5 milioane euro.

Deși cantitatea importată a fost doar de aproximativ două ori mai mare decât cea exportată, valoarea financiară a importurilor a fost de aproape șapte ori mai ridicată. Și partea cea mai importantă este că o parte a acestei energii a fost intermediată de bateriile bulgărești’, susține Dumitru Chisăliță.

Expertul atrage atenția că, într-un sistem dominat de solar și eolian, adevărata putere nu mai este producția brută, ci capacitatea de a muta energia în timp și mai ales de a folosi baterii ‘grid-forming’ capabile să creeze și stabilizeze rețeaua electrică, nu doar să urmeze o rețea existentă.

Sistemele de baterii sunt considerate tot mai mult o componentă critică a tranziției energetice. Acestea permit stocarea energiei electrice generate din surse regenerabile, precum solarul și eolianul, și reintroducerea în rețea atunci când cererea o impune. La nivel european, Germania conduce cu o capacitate instalată de 2,8 GW, urmată de Italia cu 2 GW.

