Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei

18 dec. 2025, 16:58, Știri externe

Fotbalistul argentinian Lionel Messi a fost oaspetele de onoare al celei mai bogate familii din Asia, săptămâna aceasta. Este vorba despre familia Ambani, una dintre cele mai bogate și influente din India, condusă de Mukesh Ambani, președintele și cel mai mare acționar al Reliance Industries, un conglomerat imens din sectoare precum petrol, gaze, telecomunicații și retail.

Fiul cel mic al miliardarului, Anant Ambani, l-a primit pe Messi la centrul său de salvare, reabilitare și conservare a faunei sălbatice, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

Starul în vârstă de 38 de ani apare alături de lei, tigrii bengalezi și grirafe.

„La Vantara (numele centrului n.r.), Lionel Messi a participat la Nariyal Utsarg și Matka Phod, ritualuri tradiționale care simbolizează bunăvoința și începuturile de bun augur. Ceremonia s-a încheiat cu incantații de pace și bunăstare, subliniind valorile comune care aliniază misiunea Vantarei cu moștenirea globală a lui Messi.”, au transmis reprezentanții sanctuarului de animale.

„Messi, care conduce Fundația Leo Messi dedicată cauzelor sociale, educației, asistenței medicale și bunăstării copiilor la nivel mondial, s-a identificat cu scopul centrului Vantara și și-a exprimat aprecierea pentru viziunea sa de îngrijire a animalelor.”, a mai precizat sursa citată.

Așa cum este obișnuit, familia AMbani nu l-a lăsat pe Messi să plece cu mâna goală.

Potrivit rapoartelor din presa internațională, după ce l-a văzut pe Lionel Messi cu încheietura goală, Anant, fiul pasionat de ceasuri al celui mai bogat om din Asia, i-a pus pe mână un ceas Richard Mille extrem de rar, în valoare de 1,2 milioane de dolari.

Messi a fost însoțit în India de coechipierii săi de la Inter Miami, Luis Suárez și Rodrigo De Paul.

