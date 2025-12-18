Prima pagină » Actualitate » Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită

18 dec. 2025, 16:54, Actualitate
Dacă ții post, încearcă această rețetă de ciorbă de burtă falsă, cu ciuperci pleurotus și smântână vegetală de soia. Este delicioasă, se prepară destul de rapid și nici nu-ți dai seama că e un preparat de post, atât de gustoasă este!

Această ciorbă de burtă falsă seamănă cu „originalul” atât vizual, cât și în privința texturii. E drept că gustul diferă, dar nu neapărat într-un sens rău. Din contră, s-ar putea să îți placă atât de mult încât să o mănânci chiar și în afara perioadelor de post. Ciupercile pleurotus mai sunt denumite și „carnea vegetală” deoarece înlocuiesc cu succes carnea. Aceste ciuperci sunt bogate în vitamine, proteine și aminoacizi esențiali care scad nivelul colesterolului „rău” din sânge.

Vezi mai jos ce ingrediente sunt necesare și cum se prepară delicioasa ciorbă de burtă falsă cu pleurotus.

Ciorbă de burtă falsă: ingrediente și mod de preparare

Ingrediente:

  • 500 grame ciuperci pleurotus
  • 200 ml smântână de soia
  • 1 ceapă albă
  • 1 bucată mică de țelină
  • 2 morcovi
  • 1 păstârnac
  • 1 rădăcină de pătrunjel
  • 1 ardei kapia
  • 4-5 căței de usturoi
  • 2 foi de dafin
  • 1 legătură de pătrunjel proaspăt
  • sare, piper alb și oțet (sau suc de lămâie), după gust
  • semințe de susan negru (pentru decor)

Mod de preparare:

Spală bine ciupercile și taie-le franjuri. Pune pe foc o oală de 2 litri de apă și adaugă legumele curățate întregi (ceapa, țelina, păstârnacul, rădăcina de pătrunjel și un morcov), mai puțin ardeiul gras și celălalt morcov.

  • Adaugă în oala cu legume cele 2 foi de dafin și un praf de sare și lasă pe foc aproximativ 30 de minute.
  • Scoate pe un platou legumele fierte și foile de dafin, apoi adaugă în oală ciupercile tăiate fâșii.
  • Cât timp se fierb ciupercile (aproximativ 15 minute), pune pe foc o tigaie cu puțin ulei și călește 2-3 minute la foc iute morcovul dat pe răzătoare cu ardeiul kapia tăiat fâșii subțiri.
  • Legumele fierte se dau prin blender până se obține o cremă și se adaugă în oala cu ciorbă, peste ciupercile care aproape s-au fiert.
  • Într-un castronel, amestecă smântâna vegetală cu usturoiul dat prin presă.
  • Se pune amestecul de morcov și ardei călit, plus smântâna cu usturoi în oală. Se potrivește de sare și piper și se adaugă oțet sau suc de lămâie, după gust (2-3 linguri).
  • Se mai lasă oala cu ciorbă pe foc aproximativ 5 minute, apoi se trage deoparte și se adaugă pătrunjelul proaspăt tocat.

Pentru un decor spectaculos, servește ciorba cu semințe de susan negru.

