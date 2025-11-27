Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri

Premierul Ilie Bolojan a publicat, pe pagina de Facebook, o informare legată de creșterea încasărilor la bugetul de stat. Prim-ministrul laudă majorarea veniturilor la bugetul de stat, însă nu spune că inflația a fost de 10%. Cu alte cuvinte, prețurile au crescut cu 10% și asta înseamnă că încasările din TVA trebuie să crească, fără niciun efort suplimentar, cu același ritm. Or, cu o creștere de încasări de TVA de 9,2% și o inflație de 9,9%, guvernul, în termeni practici, a încasat mai puțin.

„Execuția bugetară pe primele 10 luni ale anului: deficitul scade, încasările din TVA cresc constant. Deficitul bugetar este în octombrie de 5,72%, față 6,22% în aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea cu 0,5% reprezintă jumătate de miliard de lei. Veniturile bugetului general au însumat 531,55 mld lei în primele zece luni ale anului 2025, în creștere cu 12,3% față de anul anterior. Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine. Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% (an/an), însumând 108,38 mld lei. Creșterea a fost constantă, iar luna octombrie a marcat un vârf în valoare de 13,6 mld lei”, a scris premierul Bolojan, joi, pe Facebook.

Ce înseamnă încasările de TVA mai mici decât inflația

Un succes al încasărilor de TVA trebuie să fie o creștere nu egală, ci mai mare decât inflația. De exemplu, dacă un produs costă 100 de lei, statul încasează, doar din TVA, 21 de lei. Dacă produsul se scumpește cu 10%, automat statul va încasa 21% din 110 lei, adică 23,1 lei.

Dacă acel produs s-a scumpit, totuși, tot cu 10%, iar statul a încasat numai 22 de lei în loc de 23,1 lei, înseamnă că ANAF a eșuat în colectarea de TVA.

Exact acest lucru s-a întâmplat în primele 10 luni ale anului 2025. Inflația, așa cum arată Institutul Național de Statistică (INS) a fost de 9,9%, iar creșterea încasărilor din TVA de 9,2%. Undeva, pe drum, statul nu a reușit să colecteze nici măcar scumpirile de la raft.

Dar consumatorii nu au plătit mai puțin. Că dacă statul a încasat 22 de lei la un produs care s-a scumpit cu 10% și a ajuns 110 lei, consumatorul final a plătit tot prețul de 110 lei.

