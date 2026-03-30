Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Espresso scurt sau cafeaua lungă? Acestea sunt două dintre băuturile consumate de multe persoane, acasă sau în oraș. Totuși, care dintre acestea ar putea să aibă un efect benefic asupra organismului și de ce? Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție motivul pentru care un espresso scurt ar putea fi opțiunea ideală.

„Și felul în care este pregătită este extrem de important. Dacă vrei cantitatea de cafeină să fie minimă, atunci espresso-ul să fie scurt. Cu cât prelungim timpul de fierbere, de expunere a cafelei la apa fierbinte, cu atât va avea mai multă cafeină. Și, atunci, da, corect este cum fac italienii. Espresso-ul acela care este o gură.

Are beneficiile maxime și efectul minim asupra somnului și asupra agitației. În rest, chestiunea aceasta cu diureza, cafeaua deshidratează, nici măcar nu are argumente științifice. Niciodată cafeaua nu o să ajungă să ne deshidrateze și, mai ales, băută într-o cantitate mare de apă”, a spus medicul nutriționist Mihaela Bilic la „Cafea cu visuri”.

Ce arată studiile despre consumul de cafea

De-a lungul timpului au fost efectuate o serie de studii asupra consumului de cafea. De pildă, o cercetare recentă aduce în atenție un beneficiu major pe care l-ar putea avea cafeaua asupra organismului. Și anume, ar putea proteja împotriva demenței. Vezi AICI mai multe detalii legate de acest studiu.

Altfel, un alt studiu a adus în atenție faptul că această băutură ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Vezi AICI mai multe informații.

Autorul recomandă: