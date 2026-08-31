Noul regulament de vânzare a Liberty Galaţi a fost finalizat şi transmis creditorilor şi Comitetului Interministerial. Valoarea minimă de vânzare încă nu a fost stabilită, dar va fi decisă în foarte scurt timp, anunță compania. În cursă reintră UMB Steel, controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, după ce primele două licitații au eșuat, iar oligarhul ucrainean Rinat Ahmetov a renunțat la achiziția combinatului gigant.

Compania UMB Steel, controlată de Dorinel Umbrărescu, a transmis deja o scrisoare de intenţie care nu poate fi luată însă în considerare, dat fiind că a fost comunicată anterior stabilirii noilor condiţii, relatează news.ro. Noul regulament de vânzare urma să fie distribuit, de la finalul săptămânii trecute, către toţi cei peste 1000 de creditori. În cursul acestei săptămâni vor fi centralizate reacţiile lor sau chiar votul lor direct.

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Vânzarea se va face prin negociere directă

La un an şi 6 luni de când a intrat în procedură de concordat preventiv, o formă juridică premergătoare falimentului, cel mai mare combinat siderurgic din sud estul Europei pare să evite dezastrul, în ultimul moment. Așadar, după două licitaţii ratate, cu un preţ de pornire de 709, respectiv 463 milioane de euro, s-a decis vânzarea prin negociere directă. Primul pas – regulamentul, a fost finalizat.

„Da, există un regulament de vânzare care a fost conceput şi transmis în draft, ca element de prezentare, pentru a stabili care e strategia la nivel general”, a declarat pentru sursa citată aul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.

Alături de Euro Insol, CITR face parte din consorţiul de administratori concordatari numit să gestioneze procedurile de restructurare financiară la Liberty Galaţi după ce peste 100 de creditori au cerut falimentul combinatului, în instanţă.

Vicepremierul s-a întâlnit cu reprezentanții combinatului

Destinatarul noului regulament de vânzare este, într-o prima etapă, Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor CITR) statului la Liberty Galaţi. Acesta şi-a reluat activitatea, membrii săi având două întâlniri, în decursul acestei luni, sub conducerea vicepremierului Oana Gheorghiu.

„Acest proces, de negociere directă, are următoarea dinamică: se stabileşte un preţ minim, agreat de creditori, de la care pleacă posibilitatea formulării ofertelor. Se deschide apoi un proces de colectare a unor oferte închise asupra activului. Se strâng ofertele în termenul stabilit, apoi, în prezenţa Comisiei (Interministeriale, n.r.) şi a unui reprezentant al fiecăruia dintre ofertanţi, se deschid ofertele. Asta e etapa întâi”, a explicat Cîrlănaru noul mecanism de vânzare.

„Se constată ce oferte s-au formulat şi care dintre ele, dacă una sau toate, îndeplinesc condiţiile minimale stabilite de procedură, iar apoi se declanşează un proces, tot pe termen scurt, de negociere directă pentru îmbunătăţirea acestor oferte, cu fiecare dintre ofertanţi”, mai arată directorul general al CITR referitor la cea de-a doua etapă.

„În urma acestui proces, se formulează ofertele finale. Acestea sunt analizate de noi, ca organizator al procesului de vânzare, şi apoi se prezintă Adunării Creditorilor, care va agrea pe care dintre aceste oferte o acceptă. Oferta acceptată se transformă într-o vânzare directă pe care noi o perfectăm cu ofertantul”, spune oficialul combinatului despre ultimii paşi procedurali.