Noul regulament de vânzare a Liberty Galaţi a fost finalizat şi transmis creditorilor şi Comitetului Interministerial. Valoarea minimă de vânzare încă nu a fost stabilită, dar va fi decisă în foarte scurt timp, anunță compania. În cursă reintră UMB Steel, controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, după ce primele două licitații au eșuat, iar oligarhul ucrainean Rinat Ahmetov a renunțat la achiziția combinatului gigant.
Compania UMB Steel, controlată de Dorinel Umbrărescu, a transmis deja o scrisoare de intenţie care nu poate fi luată însă în considerare, dat fiind că a fost comunicată anterior stabilirii noilor condiţii, relatează news.ro. Noul regulament de vânzare urma să fie distribuit, de la finalul săptămânii trecute, către toţi cei peste 1000 de creditori. În cursul acestei săptămâni vor fi centralizate reacţiile lor sau chiar votul lor direct.
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Vânzarea se va face prin negociere directă
La un an şi 6 luni de când a intrat în procedură de concordat preventiv, o formă juridică premergătoare falimentului, cel mai mare combinat siderurgic din sud estul Europei pare să evite dezastrul, în ultimul moment. Așadar, după două licitaţii ratate, cu un preţ de pornire de 709, respectiv 463 milioane de euro, s-a decis vânzarea prin negociere directă. Primul pas – regulamentul, a fost finalizat.
„Da, există un regulament de vânzare care a fost conceput şi transmis în draft, ca element de prezentare, pentru a stabili care e strategia la nivel general”, a declarat pentru sursa citată aul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.
Alături de Euro Insol, CITR face parte din consorţiul de administratori concordatari numit să gestioneze procedurile de restructurare financiară la Liberty Galaţi după ce peste 100 de creditori au cerut falimentul combinatului, în instanţă.
Vicepremierul s-a întâlnit cu reprezentanții combinatului
Destinatarul noului regulament de vânzare este, într-o prima etapă, Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor CITR) statului la Liberty Galaţi. Acesta şi-a reluat activitatea, membrii săi având două întâlniri, în decursul acestei luni, sub conducerea vicepremierului Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu
- „Acest proces, de negociere directă, are următoarea dinamică: se stabileşte un preţ minim, agreat de creditori, de la care pleacă posibilitatea formulării ofertelor. Se deschide apoi un proces de colectare a unor oferte închise asupra activului. Se strâng ofertele în termenul stabilit, apoi, în prezenţa Comisiei (Interministeriale, n.r.) şi a unui reprezentant al fiecăruia dintre ofertanţi, se deschid ofertele. Asta e etapa întâi”, a explicat Cîrlănaru noul mecanism de vânzare.
- „Se constată ce oferte s-au formulat şi care dintre ele, dacă una sau toate, îndeplinesc condiţiile minimale stabilite de procedură, iar apoi se declanşează un proces, tot pe termen scurt, de negociere directă pentru îmbunătăţirea acestor oferte, cu fiecare dintre ofertanţi”, mai arată directorul general al CITR referitor la cea de-a doua etapă.
- „În urma acestui proces, se formulează ofertele finale. Acestea sunt analizate de noi, ca organizator al procesului de vânzare, şi apoi se prezintă Adunării Creditorilor, care va agrea pe care dintre aceste oferte o acceptă. Oferta acceptată se transformă într-o vânzare directă pe care noi o perfectăm cu ofertantul”, spune oficialul combinatului despre ultimii paşi procedurali.
Nu va exista un nou prag minimal al vânzării
Întrebat dacă există deja stabilit un prag minimal al vânzării prin negociere directă, acesta a răspuns că nu, dată fiind necesitatea unei reevaluări a activelor.
Conform acestuia, este necesară corelarea valorii garanţiilor pe care le are fiecare creditor pentru a determina exact, în urma vânzării întregului combinat, de ce sumă ar beneficia fiecare dintre ei, în ipoteza vânzării.
Potențialul cumpărător va trebui să achite în plus 200 milioane de euro
În actuala procedură a fost făcută o singură evaluare, la începutul declanşării concordatului preventiv, acum 1 an şi jumătate. Comitetul a cerut o actualizare a acestei evaluări, care să ia în considerare situaţia actuală a combinatului. La momentul evaluării iniţiale, combinatul era funcţional și avea stocuri, situaţia sa economică era mult diferită.
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi Foto: Facebook
În plus, în lipsa certificatelor de CO2 potenţialul cumpărător trebuie să mai ia în calcul alte aproximativ 200 de milioane de euro, au declarat pentru sursa citată persoane din conducerea Liberty Steel. La aceasta se adaugă alte aproximativ 200 de milioane de euro necesare în cazul repornirii integrale a fluxurilor de producţie.
UMB Steel, interesată de preluarea combinatului Galaţi
Reprezentanţii din conducerea Liberty Galaţi au mai informat că pe lista de potențiali cumpărători se află UMB Steel, controlată de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, se arată interesată de combinatul gălăţean. În septembrie 2025, acesta îşi exprima intenţia de a prelua o parte din datoriile Combinatului Siderurgic Galaţi, garantate cu capacităţile de producţie. Anterior, făcuse acest lucru şi în mai 2025.
Însă, după mai bine de un an de la această scrisoare de intenţie şi după ce a cumpărat caietul de sarcini, dar nu s-a prezentat la niciuna dintre licitaţiile cu preţ de pornire de 709, respectiv 463 milioane de euro, UMB Steel revine.
„Este relevant că există acest interes şi acest ofertant, ca şi oricare altul, acum, odată cu pornirea procesului de negociere directă, poate veni să susţină această ofertă”, mai spune directorul general al CITR.
Cei mai mari creditori vor stabili prețul de vânzare
Ultimul cuvânt în ceea ce priveşte tranzacţia îl va avea Adunarea Creditorilor, controlată de statul român prin ANAF şi Exim Banca Românească, entităţile care au împreună cele mai mari sume de recuperat: aproape 450 de milioane de euro.
Miliardarul Rinat Ahmetov | Foto – Profimedia Images
„Până la urmă, preţul (limită de vânzare, n.r.) nu-l stabileşte nici evaluatorul, nici noi, o să-l stabilească creditorii. Însă modul în care creditorii se uită la această tranzacţie şi posibilitatea de scădere a preţului depind de modul în care ne uităm obiectiv la cât capital poate produce acest activ, în orice situaţie”, conchide Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.
De notat că printre cei 5 investitori înscrişi la cele două licitaţii de până acum au fost şi Metinvest B.V., controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov,
Jindal Steel (International) – cu operaţiuni internaţionale pe piaţa oţelului, energiei şi a minereurilor. De asemenea, s-au mai înscris Sidenor Steel Industry – cel mai mare producător grec de produse din oţel şi JSW Steel Limited – un producător multinaţional indian de oţel, cu sediul în Mumbai.