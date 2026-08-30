Compania de business travel management, eTravel, cu sediul la Varșovia și operațiuni în Polonia și Cehia, a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al agenției românești Accent Travel, unul dintre jucătorii independenți de pe piața locală de profil.
Tranzacția marchează intrarea eTravel pe piața din România și contribuie la consolidarea poziției companiei ca grup de business travel management, cu o componentă tehnologică importantă, în Europa Centrală și de Est.
„Intrăm în România alături de un partener puternic și experimentat, a cărui afacere este strâns aliniată cu a noastră”, a declarat Andrzej Wierzba, CEO și acționar majoritar al eTravel.
Accent Travel, specializată pe zona călătoriilor corporate și deținută până acum de Lucian Boronea, își va păstra brandul și operațiunile locale. Fondatorul companiei va rămâne CEO și păstra un pachet minoritar de acțiuni.