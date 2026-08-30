Compania de business travel management, eTravel, cu sediul la Varșovia și operațiuni în Polonia și Cehia, a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al agenției românești Accent Travel, unul dintre jucătorii independenți de pe piața locală de profil.

Tranzacția marchează intrarea eTravel pe piața din România și contribuie la consolidarea poziției companiei ca grup de business travel management, cu o componentă tehnologică importantă, în Europa Centrală și de Est.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În acţionariatul eTravel se află fondul de investiţii Enterprise Investors, care a preluat recent pachetul minoritar al reţelei locale de săli de fitness 18GYM eTravel vrea să își extindă operațiunile în Europa Centrală și de Est Fondată în 2011, eTravel este prezentă în principal pe piețele din Polonia și Cehia. Compania estimează că va procesa în acest an peste 1,5 milioane de rezervări, dintre care peste 700.000 de bilete de avion. Prin preluarea Accent Travel, compania își extinde operațiunile pe piața din România și își lărgește prezența în Europa Centrală și de Est. Compania spune că va pune la dispoziția clienților din România platforma sa de rezervări și un portofoliu mai larg de servicii de transport aerian și cazare.

„Intrăm în România alături de un partener puternic și experimentat, a cărui afacere este strâns aliniată cu a noastră”, a declarat Andrzej Wierzba, CEO și acționar majoritar al eTravel.

Accent Travel, specializată pe zona călătoriilor corporate și deținută până acum de Lucian Boronea, își va păstra brandul și operațiunile locale. Fondatorul companiei va rămâne CEO și păstra un pachet minoritar de acțiuni.