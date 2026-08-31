Prima pagină » Știri politice » Avertismentul lui Cătălin Predoiu, după discuțiile cu delegația americană. Lipsa unui guvern cu drepturi depline periclitează relația economică cu SUA

Avertismentul lui Cătălin Predoiu, după discuțiile cu delegația americană. Lipsa unui guvern cu drepturi depline periclitează relația economică cu SUA

Ruxandra Radulescu
Cătălin Predoiu / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cătălin Predoiu, ministrul interimar al Afacerilor Interne, atrage atenția, după întâlnirea cu membrii delegației SUA, că lipsa unui guvern cu drepturi depline periclitează cooperarea economică dintre România și Statele Unite.

Predoiu subliniază că investițiile americane în România riscă să nu se concretizeze, în contextul crizei guvernamentale care durează de 118 zile. De asemenea, ministrul Afacerilor Interne avertizează că țara noastră are mult de „recuperat” în ceea ce privește colaborarea cu antreprenorii americani.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Investițiile americane în economie și în proiectele economice dezvoltate cu S.U.A. pot genera creștere economică și siguranță națională.

Pentru aceasta însă, este nevoie de un guvern cu puteri depline care să dezvolte aceste direcții cât mai rapid și cu toată susținerea politică, o susținere politică autentică și dublată de acțiuni concrete din partea ministerelor.

S-a pierdut prea mult timp în această direcție, trebuie să recuperăm”, afirmă Cătălin Predoiu, într-un comunicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

„SUA trebuie să își crească prezența economică prin investiții în tara noastră”

Discuțiile de sâmbătă dintre Cătălin Predoiu și Mike Rogers, șeful delegației SUA, inclusiv Eric Sorensen, membru al Camerei Reprezentanților, și Darryl Nirenberg, ambasadorul american la București, au vizat și dezvoltarea parteneriatului strategic prin investiții economice.

„Am expus principalele direcții prin care, în viziunea mea, se poate dezvolta parteneriatul nostru strategic cu SUA, în special pilonul de cooperare economică”, precizează Predoiu.

„România are o relevanță strategică și acest lucru prezintă interes pentru toți partenerii săi, de aceea, SUA, ca principal partener strategic trebuie să își crească prezența economică prin investiții în tara noastră, ceea ce ar influența pozitiv economia națională și va ajuta la o creștere economică robustă și va ridica nivelul de securitate al României”, mai adaugă acesta.

Agențiile de rating: Instabilitarea politică din România, o amenințare la adresa economiei

Amintim că, la începutul lunii august, agenția de rating Moody’s a decis să păstreze ratingul României la Baa3, adică încă în categoria recomandată pentru investiții, însă cu o perspectiva negativă. Aceasta înseamnă că țara noastră a făcut progrese cu reducerea deficitului, însă agenția încă vede riscuri importante, mai ales din cauza instabilității politice și a datoriei în creștere.

Potrivit raportului agenției Moody’s, problemă rămâne situația politică din România. Scindările la nivelul principalelor partide și dificultățile în formarea unui guvern pot pune în pericol continuarea măsurilor de reducere a deficitului.

România a trecut și de examenul agenției de rating Fitch, care a decis să mențină calificativul suveran al țării la nivelul „BBB-”, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. La rândul ei, Fitch a atras atenția asupra instabilității politice, o vulnerabilitate majoră la adresa economiei din România.

Și Camera de Comerț Americană în România (AmCham) a transmis, ulterior, că decizia Fitch de a menține ratingul României nu trebuie interpretată ca o validare a politicilor economice, ci ca un ultim semnal de încredere înaintea unor noi teste decisive.

Sursa FOTO: Mediafax

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Cine scapă de amendă dacă lasă motorul mașinii pornit
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Cât mai îndurăm criza? Un economist de la UBB Cluj spune cât mai avem de îndurat
Mediafax
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Click
Un român de 24 de ani și-a cumpărat un apartament cu credit și l-a renovat singur de la zero: „De şapte luni lucrez la casa mea”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă ai lucrat part-time (4 ore pe zi)?
Ce se întâmplă doctore
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia Duster 2027 inspirată de noul Striker. Randările care propun o schimbare importantă de design
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Ce își spun cașaloții? Inteligența Artificială caută sensul ascuns în mii de clicuri
EXCLUSIV Cristoiu dezvăluie culisele votării legii ANI: Cineva vrea să scape de Fritz/N-a stat cuminte
16:42
Cristoiu dezvăluie culisele votării legii ANI: Cineva vrea să scape de Fritz/N-a stat cuminte
INFRASTRUCTURĂ „Lift pentru Viață”: Primul oraș din România care va instala lifturi la blocurile vechi de patru etaje
16:18
„Lift pentru Viață”: Primul oraș din România care va instala lifturi la blocurile vechi de patru etaje
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 31 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. Dezvăluiri exclusive despre soarta noului Guvern, jucată de partide în ședințe și negocieri cu ușile închise
15:59
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 31 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. Dezvăluiri exclusive despre soarta noului Guvern, jucată de partide în ședințe și negocieri cu ușile închise
VIDEO O autospecială a Companiei de Apă Buzău a căzut într-o groapă din asfalt. Compania de Apă dă vina pe locatari pentru incident
15:48
O autospecială a Companiei de Apă Buzău a căzut într-o groapă din asfalt. Compania de Apă dă vina pe locatari pentru incident
ANALIZĂ Rateul PNRR din România a ajuns în Financial Times. Ce scrie publicația despre guvernul de la București
15:27
Rateul PNRR din România a ajuns în Financial Times. Ce scrie publicația despre guvernul de la București
FINANCIAR Liviu Balint, finalist MasterChef, închide „Gemellini”: „Clienții preferă șaormeriile, e mai ieftin să umpli mațul / Statul pune piciorul în gât”
15:23
Liviu Balint, finalist MasterChef, închide „Gemellini”: „Clienții preferă șaormeriile, e mai ieftin să umpli mațul / Statul pune piciorul în gât”

Cele mai noi

Trimite acest link pe