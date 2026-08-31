Cătălin Predoiu, ministrul interimar al Afacerilor Interne, atrage atenția, după întâlnirea cu membrii delegației SUA, că lipsa unui guvern cu drepturi depline periclitează cooperarea economică dintre România și Statele Unite.

Predoiu subliniază că investițiile americane în România riscă să nu se concretizeze, în contextul crizei guvernamentale care durează de 118 zile. De asemenea, ministrul Afacerilor Interne avertizează că țara noastră are mult de „recuperat” în ceea ce privește colaborarea cu antreprenorii americani.

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„Investițiile americane în economie și în proiectele economice dezvoltate cu S.U.A. pot genera creștere economică și siguranță națională. Pentru aceasta însă, este nevoie de un guvern cu puteri depline care să dezvolte aceste direcții cât mai rapid și cu toată susținerea politică, o susținere politică autentică și dublată de acțiuni concrete din partea ministerelor. S-a pierdut prea mult timp în această direcție, trebuie să recuperăm”, afirmă Cătălin Predoiu, într-un comunicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

„SUA trebuie să își crească prezența economică prin investiții în tara noastră”

Discuțiile de sâmbătă dintre Cătălin Predoiu și Mike Rogers, șeful delegației SUA, inclusiv Eric Sorensen, membru al Camerei Reprezentanților, și Darryl Nirenberg, ambasadorul american la București, au vizat și dezvoltarea parteneriatului strategic prin investiții economice.

„Am expus principalele direcții prin care, în viziunea mea, se poate dezvolta parteneriatul nostru strategic cu SUA, în special pilonul de cooperare economică”, precizează Predoiu. „România are o relevanță strategică și acest lucru prezintă interes pentru toți partenerii săi, de aceea, SUA, ca principal partener strategic trebuie să își crească prezența economică prin investiții în tara noastră, ceea ce ar influența pozitiv economia națională și va ajuta la o creștere economică robustă și va ridica nivelul de securitate al României”, mai adaugă acesta.

Agențiile de rating: Instabilitarea politică din România, o amenințare la adresa economiei

Amintim că, la începutul lunii august, agenția de rating Moody’s a decis să păstreze ratingul României la Baa3, adică încă în categoria recomandată pentru investiții, însă cu o perspectiva negativă. Aceasta înseamnă că țara noastră a făcut progrese cu reducerea deficitului, însă agenția încă vede riscuri importante, mai ales din cauza instabilității politice și a datoriei în creștere.

Potrivit raportului agenției Moody’s, problemă rămâne situația politică din România. Scindările la nivelul principalelor partide și dificultățile în formarea unui guvern pot pune în pericol continuarea măsurilor de reducere a deficitului.

România a trecut și de examenul agenției de rating Fitch, care a decis să mențină calificativul suveran al țării la nivelul „BBB-”, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. La rândul ei, Fitch a atras atenția asupra instabilității politice, o vulnerabilitate majoră la adresa economiei din România.

Și Camera de Comerț Americană în România (AmCham) a transmis, ulterior, că decizia Fitch de a menține ratingul României nu trebuie interpretată ca o validare a politicilor economice, ci ca un ultim semnal de încredere înaintea unor noi teste decisive.

Sursa FOTO: Mediafax