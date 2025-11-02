Prima pagină » Economic » Scandalul salariului minim nu se mai termină. Ministrul Finanțelor spune că încă nu este momentul pentru creştere

02 nov. 2025, 20:54, Economic
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că „mai degrabă” salariul minim nu trebuie mărit, cel puțin „nu în acest moment”. Ministrul consideră că această creștere nu este oportună în acest moment, pentru că salariul minim a crescut cu 75% din 2021 până în prezent. 

Ministrul Finanțelor a vorbit într-un interviu pentru Antena 3 despre saga salariului minim. Nazare respinge ideea avansată de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că am putea risca un infringement dacă salariul minim nu este majorat. Oficialul consideră că majorarea salariului minim nu este oportună în acest moment, pentru că acesta a înregistrat o creștere de 75% din 2021 până acum.

„Dacă ne uităm la salariul minim… ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani. Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică an de an, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%. Cred că ar trebui să fim atenţi, cred că ar trebuie să punem mai mult preţ pe coordonarea între dinamica economiei şi creşterile salariului minim (…) Noi am crescut de la 2.300 la 4.050. Totuşi, nu putem să nu ţinem cont de competitivitatea economiei, mai ales când ne dorim să o relansăm”, a spus ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Salariile românilor sunt victimele colaterale ale certurilor din coaliție. Bolojan amână o decizie pe care Germania a luat-o deja. Merz crește salariul minim. Guvernul României mai așteaptă

Saga salariului minim continuă. Guvernarea este în haos politic și nu poate lua o decizie. Sindicatele cer ca salariul minim să crească, patronii spun că nu pot plăti

