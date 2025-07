Sindicaliştii din Administraţia Fiscală, despre reorganizarea ANAF:”Nu suntem de acord să plătim toţi o notă de plată care a fost lăsată de altcineva”

Sindicaliştii din Administraţia Fiscală au vorbit cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, despre reorganizarea ANAF, dar și despre elaborarea unui statut al profesiei.

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală „Solidaritatea”, Dorin Modure spune că este nevoie de legi mult mai bune pentru a-și putea face meseria.

„O să vă spun foarte pe scurt, aşa mai plastic, dar este expresia folosită de domnul ministru, mi-a spus că dânsul a găsit nota de plată pe masă. Noi am explicat că suntem de acord, dar nu noi am făcut consumaţia. Deci cei care au făcut consumaţia n-au decât să plătească.

Noi nu suntem de acord să plătim toţi, milioane de salariaţi, o notă de plată care a fost lăsată de altcineva. Am discutat şi punctual cu domnul ministru pe reorganizarea ANAF. Ştiţi foarte bine că ANAF are acum are o imagine extrem de proastă, total de nedrept.