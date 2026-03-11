Specialiștii unei renumite bănci din Marea Britanie fac anunțul către investitori: „Vindeți titlurile României și cumpărați-le pe cele ale Ungariei”

Analiștii băncii britanice Barclays spun că investitorii ar trebui să își mute plasamentele de pe titlurile de stat emise de România către cele ale Ungariei. Deși Ungaria este expusă la șocul generat de creșterea cotației petrolului, o victorie a opoziției în Ungaria ar crește atractivitatea datoriei emise de guvernul de la Budapesta deoarece ar putea duce la o normalizare a relației cu Comisia Europeană și la deblocare unor fonduri UE.

Barclays a fost printre primele bănci care, la mijlocul anului 2025, au recomandat poziționarea pe piața valutară pentru o victorie a opoziției împotriva partidului de guvernământ al premierului Viktor Orban.

„Ambele țări se confruntă cu provocări generate de prețurile mai mari la petrol, prin inflație, pentru creșterea economică și de efectele asupra contului curent. Totuși, considerăm că, în cazul Ungariei, piețele se vor concentra în următoarele săptămâni asupra viitoarelor alegeri. Ne așteptăm la un efect pozitiv pe piețele financiare dacă va câștiga opoziția, având în vedere perspectivele îmbunătățirii relației cu UE și deblocării de fonduri europene”, semnalează Barclays, conform Bloomberg.

În cazul țării noastre, problemele cauzate de prețul petrolului se adaugă la dificultățile bugetare. România se confruntă cu o problemă bugetară semnificativă, după ce în 2024 a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, cel mai mare nivel din Uniunea Europeană. De asemenea, Guvernul are încheiat un plan fiscal pe 7 ani cu Comisia Europeană pentru reducerea deficitului bugetar și stabilizarea datoriei publice, iar deficitul bugetar estimat este de 6,2% din PIB în acest an, comparativ cu 7,65% anul trecut și 8,67% în 2024.

„Referitor la România, efectele cotațiilor mai ridicate la petrol s-ar putea adăuga problemelor cu care se confruntă în ce privește consolidarea finanțelor publice, aceasta din urmă fiind exențială pentru păstrarea ratingului recomandat investitorilor. Cu diferențele de randament între Ungaria și România încă aproape de minimele recente pe acest segment (titluri pe 10 ani, n.r.), vedem oportunități într-o astfel de reorientare (de la titluri românești la cele ale Ungariei, n.r.)”, spun experții.

RECOMANDAREA AUTORULUI: