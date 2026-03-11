Deputatul care a spus că USR nu iese de la guvernare “nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă” reacționează după replica dată de Adrian Năstase la Gândul. „Dumneavoastră ați pus o țară întreagă pe foc lent”

Conflictul dintre noua generație de politicieni și vechea gardă a explodat după ce fostul premier Adrian Năstase a propus o strategie prin care PSD să elimine USR de la putere. Într-o intervenție la Gândul, Năstase a apelat la metafora „broaștei puse în apă rece care se încălzește încet”. Deputatul Iulian Lorincz a reacționat și a afirmat că fostul lider social-democrat a aplicat această tactică asupra întregii țări în timpul mandatului său.

Deputatul USR i-a reamintit lui Adrian Năstase condamănrile pentru corupție și trecutul penal. El a susținut că sistemul de baroni a sărăcit România și a alungat milioane de cetățeni în Diaspora.

„Domnule Năstase, dumneavoastră ați pus o țară întreagă pe foc lent. Ați creat un sistem al baronilor care au sărăcit județ cu județ, oraș cu oraș și comună cu comună. Mulți oameni din Diaspora sunt astăzi acolo pentru că ați furat tot ce se putea fura. Gașca de baroni creată și patronată de dvs. i-au alungat. Și când v-ați dat seama că ați fost prins, ați încercat să vă „sinucideți” ca să nu intrați la pușcărie. Tot ce trebuie să știe românii despre sistemul pe care-l reprezentați se rezumă la acele momente,” a scris acesta pe Facebook.

Iulian Lorincz a reconfirmat declarația sa și a subliniat că nicio presiune nu va scoate USR de la guvernare. Mesajul s-a încheiat cu o ironie la adresa fostului premier, prin celebra replică a lui Traian Băsescu.

„Eu am spus ieri la Antena 3 CNN: nici dacă aruncă cu apă fiartă pe noi, nu ieșim de la guvernare. O repet. Nu pentru funcții. Ci pentru că de fiecare dată când cineva ca dumneavoastră apare la TV și dă sfaturi politice – ca și cum n-ar fi fost la pușcărie – înseamnă că mai avem de lucru. Rămânem. Reformăm Romsilva, curățăm Apele Române, digitalizăm achizițiile publice, tăiem din privilegiile pe care le-ați construit voi în 30 de ani. Și asta vă doare. La final, v-aș da un citat și din fostul Președinte Băsescu: „Adriane, nici nu știi…””

