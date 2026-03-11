Prima pagină » Actualitate » Deputatul care a spus că USR nu iese de la guvernare “nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă” reacționează după replica dată de Adrian Năstase la Gândul. „Dumneavoastră ați pus o țară întreagă pe foc lent”

Deputatul care a spus că USR nu iese de la guvernare “nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă” reacționează după replica dată de Adrian Năstase la Gândul. „Dumneavoastră ați pus o țară întreagă pe foc lent”

Bianca Dogaru
11 mart. 2026, 11:39, Actualitate
Deputatul care a spus că USR nu iese de la guvernare “nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă” reacționează după replica dată de Adrian Năstase la Gândul.

Conflictul dintre noua generație de politicieni și vechea gardă a explodat după ce fostul premier Adrian Năstase a propus o strategie prin care PSD să elimine USR de la putere. Într-o intervenție la Gândul, Năstase a apelat la metafora „broaștei puse în apă rece care se încălzește încet”. Deputatul Iulian Lorincz a reacționat și a afirmat că fostul lider social-democrat a aplicat această tactică asupra întregii țări în timpul mandatului său.

Deputatul USR i-a reamintit lui Adrian Năstase condamănrile pentru corupție și trecutul penal. El a susținut că sistemul de baroni a sărăcit România și a alungat milioane de cetățeni în Diaspora.

„Domnule Năstase, dumneavoastră ați pus o țară întreagă pe foc lent. Ați creat un sistem al baronilor care au sărăcit județ cu județ, oraș cu oraș și comună cu comună. Mulți oameni din Diaspora sunt astăzi acolo pentru că ați furat tot ce se putea fura. Gașca de baroni creată și patronată de dvs. i-au alungat. Și când v-ați dat seama că ați fost prins, ați încercat să vă „sinucideți” ca să nu intrați la pușcărie. Tot ce trebuie să știe românii despre sistemul pe care-l reprezentați se rezumă la acele momente,” a scris acesta pe Facebook.

Iulian Lorincz a reconfirmat declarația sa și a subliniat că nicio presiune nu va scoate USR de la guvernare. Mesajul s-a încheiat cu o ironie la adresa fostului premier, prin celebra replică a lui Traian Băsescu.

„Eu am spus ieri la Antena 3 CNN: nici dacă aruncă cu apă fiartă pe noi, nu ieșim de la guvernare. O repet. Nu pentru funcții. Ci pentru că de fiecare dată când cineva ca dumneavoastră apare la TV și dă sfaturi politice – ca și cum n-ar fi fost la pușcărie – înseamnă că mai avem de lucru. Rămânem. Reformăm Romsilva, curățăm Apele Române, digitalizăm achizițiile publice, tăiem din privilegiile pe care le-ați construit voi în 30 de ani. Și asta vă doare. La final, v-aș da un citat și din fostul Președinte Băsescu: „Adriane, nici nu știi…””

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
13:29
Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
ECONOMIE Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
13:14
Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
IT&C Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026
12:59
Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026
FLASH NEWS Angajații CE Oltenia intră în greva foamei. 1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie
12:48
Angajații CE Oltenia intră în greva foamei. 1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie
SPORT Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, umilință uriașă în Liga Campionilor: Atletico a dat de pământ cu londonezii, 5-2
12:35
Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, umilință uriașă în Liga Campionilor: Atletico a dat de pământ cu londonezii, 5-2
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că România are un buget realist: „Pierderile acoperite an de an din bani publici nu mai pot continua”
12:05
Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că România are un buget realist: „Pierderile acoperite an de an din bani publici nu mai pot continua”
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Digi24
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
România trebuie să taie 18 miliarde de lei din deficit. Bolojan explică cele cinci provocări
Click
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Numărul de copii pe care îi ai poate influența cât de mult vei trăi, arată un studiu
FLASH NEWS O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
13:29
O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
SPORT Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
13:26
Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
FLASH NEWS Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții
13:22
Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții
FLASH NEWS Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
13:05
Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
GALERIE FOTO Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu
12:56
Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu
ECONOMIE Un cunoscut om de afaceri maghiar, apropiat al premierului Viktor Orban, negociază cu Auchan pentru preluarea unor hipermarketuri din România
12:47
Un cunoscut om de afaceri maghiar, apropiat al premierului Viktor Orban, negociază cu Auchan pentru preluarea unor hipermarketuri din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe