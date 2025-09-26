Prima pagină » Actualitate » Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu

Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu

26 sept. 2025, 10:57, Actualitate
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu

Aproape orice român angajat în câmpul muncii vrea să știe cât va încasa la pensie, la momentul respectiv. Un calcul simplu, realizat pe baza salariului net actual și a numărului de ani lucrați cu contract de muncă, arată sumele pe care fiecare angajat le-ar putea primi de la stat la retragerea din activitate.

Astfel, mai jos am pregătit un tabel estimativ care arată în detaliu ce pensie se cuvine, la momentul actual, unui salariu net din prezent.

Cum arată pensiile după 30 sau chiar 40 de ani de muncă

Potrivit calculelor, diferențele pot fi semnificative în funcție de vechimea acumulată în câmpul muncii.

De exemplu, un angajat care câștigă în prezent 1.950 de lei net pe lună va primi:

  • după 25 de ani de muncă – aproximativ 803 lei pensie;
  • după 30 de ani – 963 lei;
  • după 35 de ani – 1.124 lei;
  • după 40 de ani – 1.285 lei.

În schimb, pentru un salariu net actual de 9.750 de lei, pensia estimată crește semnificativ:

  • 4.014 lei după 25 de ani,
  • 4.817 lei după 30 de ani,
  • 5.620 lei după 35 de ani,
  • 6.422 lei după 40 de ani de contribuții.

Analiza scoate în evidență faptul că, în România, pensia publică rămâne considerabil mai mică decât venitul încasat în perioada activă. Chiar și în cazul unor salarii medii sau mari, pensia reprezintă adesea mai puțin de jumătate din salariul net din prezent.

În felul acesta, se pune în discuție nu numai sustenabilitatea sistemului de pensii publice, cât și necesitatea economisirii prin fonduri private sau alte forme de investiții. Totuși, după o viață de muncă, românii trebuie, cumva, să își suplimenteze veniturile de la bătrânețe pentru a supraviețui.

Numărul de ani lucrați cu contract de muncă are o pondere esențială în calculul pensiei. Diferența dintre o carieră de 25 de ani și una de 40 de ani poate dubla pensia pe care o primește o persoană. De aici și recomandările specialiștilor, ca angajații să urmărească permanent stagiul de cotizare și să evite perioadele „albe” în care nu se virează contribuții la stat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani

Cei 300.000 de pensionari din România care NU vor mai plăti CASS la pensie. Cine se încadrează

Cum plătești contribuția pentru CASS pentru a avea acces la servicii medicale gratuite. Regulile s-au schimbat de la 1 septembrie 2025

Cât costă acum, în 2025, un an de vechime pentru PENSIE. Care sunt condițiile de îndeplinit și actele necesare

Citește și

ACTUALITATE Consiliul Concurenței analizează preluarea NAPOLACT de către Bonafarm, după ce s-au ridicat mai multe semne de întrebare privind securitatea națională
13:27
Consiliul Concurenței analizează preluarea NAPOLACT de către Bonafarm, după ce s-au ridicat mai multe semne de întrebare privind securitatea națională
HOROSCOP Trei ZODII care, pe final de septembrie 2025, vor intra într-o etapă de iubire profundă. Cine își poate întâlni sufletul pereche
13:26
Trei ZODII care, pe final de septembrie 2025, vor intra într-o etapă de iubire profundă. Cine își poate întâlni sufletul pereche
VIDEO În campanie spunea că nu se mai uită la TV de 8 ani. Acum, Nicușor Dan spune că se uită “în trecere” și “fără sonor.” Și nu-i prea place ce vede
13:18
În campanie spunea că nu se mai uită la TV de 8 ani. Acum, Nicușor Dan spune că se uită “în trecere” și “fără sonor.” Și nu-i prea place ce vede
EMISIUNI ALTCEVA cu Adrian Artene revine sâmbătă, 27 septembrie, cu un nou episod special!
13:13
ALTCEVA cu Adrian Artene revine sâmbătă, 27 septembrie, cu un nou episod special!
ULTIMA ORĂ Revoltător. Ministrul Sănătății confirmă șirul de decese de la spitalul din Iași
13:13
Revoltător. Ministrul Sănătății confirmă șirul de decese de la spitalul din Iași
Președintele DANU! NU a mers la reuniunea ONU, NU a vorbit cu sinistrații de la Broșteni, NU a fost la Ziua Marinei. A zis DA de 3 ori Moldovei, în 3 luni, DA drumețiilor, DA la nuntă. Prioritățile bizare ale președintelui Nicușor DANU
13:00
Președintele DANU! NU a mers la reuniunea ONU, NU a vorbit cu sinistrații de la Broșteni, NU a fost la Ziua Marinei. A zis DA de 3 ori Moldovei, în 3 luni, DA drumețiilor, DA la nuntă. Prioritățile bizare ale președintelui Nicușor DANU
Mediafax
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Evz.ro
ONG-ul lui George Soros, Open Society, anchetat în Statele Unite
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de mine". Concurenta din Casa Iubirii nu se oprește și continuă seria DEZVĂLUIRILOR. Ce a scos la iveală despre Alexandrina i-a pus pe toți pe gânduri: "Trebuie să mă bucur"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Misterul unui tablou celebru, în sfârșit rezolvat după 77 de ani
EXTERNE Casa Albă susține că Trump s-ar bucura de o rată de APROBARE de 57% în rândul americanilor
13:22
Casa Albă susține că Trump s-ar bucura de o rată de APROBARE de 57% în rândul americanilor
EXTERNE Shehbaz Sharif l-a îndemnat pe TRUMP să facă investiții în Pakistan/ Statele arabe își consolidează cooperarea cu Islamabadul
13:08
Shehbaz Sharif l-a îndemnat pe TRUMP să facă investiții în Pakistan/ Statele arabe își consolidează cooperarea cu Islamabadul
METEO Vine frigul peste toată România: temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână din octombrie/Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni
12:47
Vine frigul peste toată România: temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână din octombrie/Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni
ACTUALITATE Viktor Orban urmează exemplul lui Trump: Guvernul ungar desemnează Antifa drept organizație TERORISTĂ
12:45
Viktor Orban urmează exemplul lui Trump: Guvernul ungar desemnează Antifa drept organizație TERORISTĂ
VIDEO AUR se retrage de la alegerile din Moldova, cu două zile înainte de vot: „Nu vrem să fim ACUZAȚI că ne-am implicat în afacerile unui alt stat”
12:40
AUR se retrage de la alegerile din Moldova, cu două zile înainte de vot: „Nu vrem să fim ACUZAȚI că ne-am implicat în afacerile unui alt stat”
DECLARAȚII EXCLUSIVE La ce s-a referit Nicușor Dan când vorbea de influența SRI?! Tudorel Toader: Poate la protocoale/ Negrescu: Ofițerii SRI, detașați în instituții-cheie
12:12
La ce s-a referit Nicușor Dan când vorbea de influența SRI?! Tudorel Toader: Poate la protocoale/ Negrescu: Ofițerii SRI, detașați în instituții-cheie