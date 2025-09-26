Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu

Aproape orice român angajat în câmpul muncii vrea să știe cât va încasa la pensie, la momentul respectiv. Un calcul simplu, realizat pe baza salariului net actual și a numărului de ani lucrați cu contract de muncă, arată sumele pe care fiecare angajat le-ar putea primi de la stat la retragerea din activitate.

Astfel, mai jos am pregătit un tabel estimativ care arată în detaliu ce pensie se cuvine, la momentul actual, unui salariu net din prezent.

Cum arată pensiile după 30 sau chiar 40 de ani de muncă

Potrivit calculelor, diferențele pot fi semnificative în funcție de vechimea acumulată în câmpul muncii.

De exemplu, un angajat care câștigă în prezent 1.950 de lei net pe lună va primi:

după 25 de ani de muncă – aproximativ 803 lei pensie;

după 30 de ani – 963 lei;

după 35 de ani – 1.124 lei;

după 40 de ani – 1.285 lei.

În schimb, pentru un salariu net actual de 9.750 de lei, pensia estimată crește semnificativ:

4.014 lei după 25 de ani,

4.817 lei după 30 de ani,

5.620 lei după 35 de ani,

6.422 lei după 40 de ani de contribuții.

Analiza scoate în evidență faptul că, în România, pensia publică rămâne considerabil mai mică decât venitul încasat în perioada activă. Chiar și în cazul unor salarii medii sau mari, pensia reprezintă adesea mai puțin de jumătate din salariul net din prezent.

În felul acesta, se pune în discuție nu numai sustenabilitatea sistemului de pensii publice, cât și necesitatea economisirii prin fonduri private sau alte forme de investiții. Totuși, după o viață de muncă, românii trebuie, cumva, să își suplimenteze veniturile de la bătrânețe pentru a supraviețui.

Numărul de ani lucrați cu contract de muncă are o pondere esențială în calculul pensiei. Diferența dintre o carieră de 25 de ani și una de 40 de ani poate dubla pensia pe care o primește o persoană. De aici și recomandările specialiștilor, ca angajații să urmărească permanent stagiul de cotizare și să evite perioadele „albe” în care nu se virează contribuții la stat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani

Cei 300.000 de pensionari din România care NU vor mai plăti CASS la pensie. Cine se încadrează

Cum plătești contribuția pentru CASS pentru a avea acces la servicii medicale gratuite. Regulile s-au schimbat de la 1 septembrie 2025

Cât costă acum, în 2025, un an de vechime pentru PENSIE. Care sunt condițiile de îndeplinit și actele necesare