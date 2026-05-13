Lia Olguța Vasilescu îi răspunde Oanei Gheorghiu în scandalul Electrocentrale: „Ce nu vă spune doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer?”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, demontează, punctual, criticile vicepremierului interimar Oana Gheorghiu pe tema situației de la Electrocentrale Craiova. Olguța Vasilescu argumentează că România a pierdut 200 de milioane de euro, după ce Oana Gheorghiu a diluat atribuțiile AMEPIP, instituție care a desemnat-o pe directoarea din fruntea Electrocentrale. Acest aspect a fost observat și de Comisia Europeană, potrivit căreia, decizia vicepremierului Oana Gheorghiu a dus la crerea unei „structuri paralele de guvernanță corporativă”.

Într-o postare pe Facebook, Vasilescu susține că Gheorghiu „arată cu degetul în direcția greșită” și afirmă că responsabilitatea pentru situația companiei nu ar trebui plasată în zona PSD sau a administrației locale.

„Cam cât tupeu să ai? Doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer iese și ea la atac cu subiectul Electrocentrale Craiova, o companie falimentată voit, până aici suntem de acord, dar despre care arată cu degetul în direcția greșită. Nu stau să intru în amănunte, fiindcă am explicat în iarnă ca pentru copiii mici, cine și ce trebuia să facă și nu erau PSD-iștii nici la conducerea companiei, nici a ministerului Energiei când se putea, și pun mai jos și postarea ministrului Ivan care arată adevărul despre Electrocentrale Craiova. Eu vreau să fac câteva considerații de ordin general despre ultima ei postare”, precizează Olguța Vasilescu în postare.

„A respectat toate principiile sectei care cere toată ziua tăieri de posturi, doar că nu e din partidul care trebuie”

Lia Olguța Vasilescu atrage atenția că vicepremierul Gheorghiu îi reproșează că a implementat măsurile impuse chiar de Guvernul Bolojan.

1. Spune doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer, despre doamna care a condus în ultimul an Electrocentrale, că e o sinecuristă politic care nu are nicio legătură cu sectorul de energie. Are! Vine de la conducerea unei companii din același domeniu de activitate, Termo Urban Craiova, pe care ea a restructurat-o după ce Termoficare Craiova intrase în faliment. Cum? De la 700 de angajați a dus-o la 170 și a făcut-o profitabilă. Cumva a respectat toate principiile sectei care cere toată ziua tăieri de posturi, doar că nu e din partidul care trebuie”, afirmă edilul Craiovei.

Electrocentrale Craiova este „o companie falimentată voit”

Lia Olguța Vasilescu precizează că Electrocentrale Craiova este „o companie falimentată voit”, dar nu din motivele indicate de vicepremier.

„2. Electrocentrale a fost născută moartă, de când a fost ruptă din CEO și puse în spatele ei toate cocoașele ca să se salveze CEO, nu e băgată în insolvență de vreo persoană care a condus compania în ultimul an!

3. Doamna manager de la Electrocentrale s-a întors la conducerea companiei, după o pauză de o lună, în timpul iernii, când au avut loc cele mai mari avarii. Nu cred că a fost neapărat sabotaj, dar niște decizii greșite s-au luat în perioada când ea nu a mai fost acolo și de aceea i s-a acordat, probabil , credit pentru a reveni la conducerea Electrocentrale.

Olguța Vasilescu, atac la Oana Gheorghiu: Ca să aibă ea o sinecură, România a pierdut deja 200 de milioane de euro!

„4. Pe doamna director a selectat-o AMEPIP, tocmai pentru că venea din branșă. AMEPIP e structura aceea căreia doamna care a dijmuit banii copiilor bolnavi de cancer i-a „diluat atribuțiile” și din această cauză România a pierdut 200 de milioane de euro! Chiar Comisia Europeană invocă explicit Decizia 572/2025 — adică exact comitetul pe care doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer l-a reactivat și pe care îl conduce — ca factor care a „diluat funcțiile principale ale AMEPIP” și a creat o „structură paralelă de guvernanță corporativă.”, menționează Olguța Vasilescu.

„Deci ca să aibă ea o sinecură, România a pierdut deja 200 de milioane de euro! Voit! Nu ca în cazul Electrocentrale unde banii s-au pierdut din cauza faptului că NICIO FIRMĂ NU S-A PREZENTAT LA LICITAȚIE! Nu că ar fi furat cineva vreun euro, cum urlă secta în bulă, ci pentru că nu a fost nicio companie din România sau altă țară interesată să construiască proiectul european!”, argumentează Olguța Vasilescu.

„România e în pericol să mai piardă încă două miliarde de euro, din cauza neîndeplinirii Jalonului 443 din PNRR”

Edilul Craiovei mai adaugă că România riscă să piardă încă 2 miliarde de euro, din cauza neîndeplinirii Jalonului 443 din PNRR, ce vizează companiile de stat.

„5. Ce nu vă mai spune doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer? Că România e în pericol să mai piardă încă 2 miliarde de euro, din cauza neîndeplinirii Jalonului 443 din PNRR, care prevede listarea sau restructurarea a minim 3 companii de stat, până la data de 30 iunie 2026. Și ea nu s-a apucat de restructurarea a 3 companii, care durează vreo 9 luni și până la ziua scadenței mai are 2, pentru că stă să inventeze povești despre adversarii politici ai șefului de clan. Și pentru că nu e interesată de 3 companii oarecare, ci vrea perlele coroanei să le vândă pe bucăți!”, afirmă primarul Craiovei.

Ce acuzații aduce Oana Gheorghiu, în cazul dezastrului de la Electrocentrale Craiova

Oana Gheorghiu a prezentat cazul Electrocentrale Craiova drept un exemplu de eșec al managementului politic și a acuzat că societatea ar fi pierdut finanțări europene, ar fi acumulat datorii masive și a ajuns în insolvență.

„În 2023, România avea șansa să primească GRATIS, prin PNRR, 162 de milioane de euro pentru o centrală nouă, modernă, pe gaz la Craiova. Bani europeni, nerambursabili. Trebuiau organizate licitațiile, trebuia începută construcția și trebuiau respectate termenele. Licitațiile au fost anulate și niciun constructor nu a vrut să își asume proiectul în condițiile create. România a pierdut finanțarea de 162 milioane Euro,” a transmis aceasta pe Facebook.

„Conducerea companiei a fost preluată în 2024 de o directoare numită politic”

Gheorghiu acuză că Electrocentrale Craiova a ajuns într-un blocaj financiar sub conducerea unei directoare numite politic în anul 2024.

„Conducerea companiei a fost preluată în 2024 de o directoare numită politic, fără experiență tehnică directă în energie. Sub managementul politic, compania s-a prăbușit financiar, a pierdut finanțarea europeană, a acumulat datorii uriașe și a ajuns în insolvență (decembrie 2025).”

