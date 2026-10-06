TAROM a avertizat pasagerii că are probleme cu sistemul de rezervări pentru zborurile internaționale

Reprezentanții companiei naționale de zbor TAROM au anunțat că pasagerii care încearcă să-și rezerve zboruri internaționale pe site ar putea întâmpina dificultăți la achiziționarea biletelor. Cauza este că se fac lucrări de actualizare a website-ului și de verificare a sistemelor de rezervări. Compania și-a cerut scuze și a îndrumat pasagerii care au probleme să utilizeze Call Center-ul.

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TAROM are probleme cu sistemul de rezervări

Cei care vor să-și rezerve locurile în avion pe website-ul companiei aeriene TAROM pot avea probleme la achiziția biletelor din cauza unor lucrări de actualizare și verificare a sistemului. Compania de zbor avertizează că problemele pot dura mai multe zile, iar locurile afișate online nu reflectă situația reală.

„Ca urmare, în următoarele zile pot apărea temporar dificultăți în procesul de achiziție a biletelor, precum și situații în care disponibilitatea locurilor afișată online nu reflectă în timp real situația din sistemul de rezervări, în special în cazul zborurilor internaționale”, informează compania.

TAROM își cere scuze pentru inconveniente

TAROM a transmis că își cere scuze pentru eventualele inconveniente și că încearcă să rezolve problemele în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, reprezentanții companiei le-au mulțumit clienților pentru înțelegere.

Compania de zbor îi îndrumă pe pasageri să contacteze Call Center TAROM dacă au probleme la rezervarea biletelor sau să trimită un e-mail la adresele pe care le găsesc în secțiunea „Contact”.

„Cetățenii care întâmpină dificultăți se pot adresa Call Center-ului TAROM sau pot face rezervări ori solicita asistență prin adresele de e-mail ce se regăsesc pe site-ul companiei, la secțiunea «Contact»”, conform companiei de zbor.