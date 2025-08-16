Prima pagină » Economic » Tot mai mulți bani trimiși din România în țările asiatice: Sumele transferate către Nepal s-au DUBLAT față de anul trecut

Tot mai mulți bani trimiși din România în țările asiatice: Sumele transferate către Nepal s-au DUBLAT față de anul trecut

16 aug. 2025, 20:18, Economic
Tot mai mulți bani trimiși din România în țările asiatice: Sumele transferate către Nepal s-au DUBLAT față de anul trecut

În timp ce banii trimiși în țară de românii care muncesc  în străinătate sunt în scădere, muncitorii care vin din Asia să lucreze în România  își întrețin familiile care au rămas în țările natale. Sumele trimise s-au triplat în ultimul timp.

Muncitorii asiatici sunt tot mai căutați din cauza lipsei de personal în sectorul HoReCa și în domeniul construcțiilor.

Mulți dintre aceștia lucrează din 2019 în România, ca muncitori necalificați în pizzerii. Câțiva dintre ei și-au prelungit contractele și au ajuns promovați ca bucătari.

În primul trimestru, banii trimiși de muncitorii nepalezi din România în țara lor de origine s-au dublat:

  • Trimestrul I 2024: 16 milioane de euro;
  • Trimestrul I 2025: 30 milioane de euro;

În 2020, ei au trimis 10 milioane de euro, iar în anul 2022 – circa 16 milioane de euro.

Statul român a pus la dispoziție 100.000 de permise de muncă pentru angajați din afara Europei.

Sumele trimise de muncitorii străini în țările de origine au crescut de la 271 milioane de euro în primul trimestru din 2024 la 354 de milioane de euro în primul trimestru din 2025.

„Cerințele de pe piața muncii au făcut posibilă recrutarea internațională. Pentru anumite poziții din HoReCa și construcții, pentru că nu avem suficient personal, a fost o soluție”, a spus pentru TVR2 Alexandra Badea, expert HR.

Sumele trimise de românii din diasporă în țară au scăzut de la 1,53 miliarde de euro în primul trimestru din 2024 la 1,43 miliarde de euro în primul trimestru din 2025.

Radu Ciobanu, analist economic, avertizează:

„Din păcate, aceste sume care pleacă din România nu fac bine situației macroeconomice din România. Cheltuielile vor fi fi făcute în statele respective.  Dacă același ritm va continua, va trebui să fim mai atenți asupra sumelor de bani trimise în statele din Asia”.

Cei mai mulți bani trimiși de către românii din diaspora în țară, în primul trimestru din acest an, au fost din Marea Britanie (384 milioane de euro), Germania (339 milioane de euro) și Italia (194 milioane de euro), potrivit statisticilor BNR.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: România ar putea fi SANCȚIONATĂ de Bruxelles din cauza muncitorilor asiatici care tranzitează ilegal spre țările vestice, în căutare de salarii mari

Citește și

ANALIZĂ Mirel Palada denunță schema multinaționalelor de externalizare a profitului cu ajutorul BNR și prezintă date surprinzătoare
16:44
Mirel Palada denunță schema multinaționalelor de externalizare a profitului cu ajutorul BNR și prezintă date surprinzătoare
POLITICĂ Guvernul declară război COLETELOR Temu și Shein. Noua taxă pentru românii care comandă pe internet
14:59, 15 Aug 2025
Guvernul declară război COLETELOR Temu și Shein. Noua taxă pentru românii care comandă pe internet
TURISM Cât l-a costat pe un turist român o vacanță de 5 nopți în ATENA, în vara anului 2025: De la mâncare, transport și cazare la atracții turistice
20:58, 14 Aug 2025
Cât l-a costat pe un turist român o vacanță de 5 nopți în ATENA, în vara anului 2025: De la mâncare, transport și cazare la atracții turistice
ULTIMA ORĂ Proiectul de lege privind pensiile speciale, pus în dezbatere publică. Precizările Guvernului privind statutul judecătorilor CCR
20:45, 14 Aug 2025
Proiectul de lege privind pensiile speciale, pus în dezbatere publică. Precizările Guvernului privind statutul judecătorilor CCR
UPDATE ROMARM are o nouă conducere. Răzvan Marian Pîrcălăbescu și George Adrian Teotoc, noii directori/ Poziția Ministerului Economiei
20:03, 14 Aug 2025
ROMARM are o nouă conducere. Răzvan Marian Pîrcălăbescu și George Adrian Teotoc, noii directori/ Poziția Ministerului Economiei
ECONOMIE Radu Miruță ANUNȚĂ că ministerul său a rămas fără bani de salarii pentru lunile august și decembrie
18:33, 14 Aug 2025
Radu Miruță ANUNȚĂ că ministerul său a rămas fără bani de salarii pentru lunile august și decembrie
Mediafax
Reacții după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Pacea din Ucraina 'mai aproape ca niciodată'
Digi24
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă femeia
Cancan.ro
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Adevarul
Fără o încetare a focului, fără niciun acord: ce rost a avut summitul din Alaska pentru Trump, Putin și Ucraina | Analiză BBC
Mediafax
Bărbat arestat după ce și-a lovit soția cu tigaia și a tăiat-o cu cuțitul
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ: Alertă de listeria în supermarketuri! 2 MORȚI după ce au consumat brânzeturi
Antena 3
Dezvăluiri. Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO ce vrea Putin, de fapt. "Nu a fost ușor"
Digi24
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
Cancan.ro
Maria de la Insula Iubirii a făcut-o lată la dream date! După ce soțul a înșelat-o cu Oana Monea, concurenta şi-a făcut de cap cu ispita Cătălin
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Drama de la Jupiter: A crezut că fiul său se îneacă şi a sărit în apă să îl salveze. Nu a mai ieşit la mal
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
KanalD
Elena Udrea și familia ei, la un pas de a fi atacați de urs, în Sinaia! Cine le-a sărit în ajutor
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Capital.ro
Vestea cea mai tristă despre Bruce Willis. Decizia luată de soția actorului: A fost ca și cum ai cădea liber…
Evz.ro
Curtea de Conturi, în liga de lux a pensiilor speciale. Mii de euro pe lună
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Summit-ul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat. Ce decizii cruciale au luat cei doi lideri. "Suntem de acord că securitatea Ucrainei trebuie asigurată"
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
15 artiști faimoși cu legături surprinzătoare cu comunismul. De la Chaplin la Picasso
EXTERNE Nicușor Dan a așteptat poziția liderilor UE pentru prima reacție după summitul din Alaska:”Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”
18:30
Nicușor Dan a așteptat poziția liderilor UE pentru prima reacție după summitul din Alaska:”Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”
EXTERNE Zelenski vrea o pace „reală” de durată, nu „o pauză”: Securitatea trebuie garantată pe termen lung, cu implicarea din partea UE și SUA
18:25
Zelenski vrea o pace „reală” de durată, nu „o pauză”: Securitatea trebuie garantată pe termen lung, cu implicarea din partea UE și SUA
POLITICĂ Ce spune MIPE despre casa cumpărată de Dragoș Pîslaru în Belgia și decontările pentru cazare în deplasările la Bruxelles
18:12
Ce spune MIPE despre casa cumpărată de Dragoș Pîslaru în Belgia și decontările pentru cazare în deplasările la Bruxelles
ACTUALITATE Un turist englez a MURIT pe un traseu din Bucegi. Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator în timp ce se afla pe munte și nu a mai putut fi salvat
17:43
Un turist englez a MURIT pe un traseu din Bucegi. Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator în timp ce se afla pe munte și nu a mai putut fi salvat
EXTERNE Cum vede PRESA RUSĂ întâlnirea Trump-Putin
17:28
Cum vede PRESA RUSĂ întâlnirea Trump-Putin