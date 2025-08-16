În timp ce banii trimiși în țară de românii care muncesc în străinătate sunt în scădere, muncitorii care vin din Asia să lucreze în România își întrețin familiile care au rămas în țările natale. Sumele trimise s-au triplat în ultimul timp.

Muncitorii asiatici sunt tot mai căutați din cauza lipsei de personal în sectorul HoReCa și în domeniul construcțiilor.

Mulți dintre aceștia lucrează din 2019 în România, ca muncitori necalificați în pizzerii. Câțiva dintre ei și-au prelungit contractele și au ajuns promovați ca bucătari.

În primul trimestru, banii trimiși de muncitorii nepalezi din România în țara lor de origine s-au dublat:

Trimestrul I 2024: 16 milioane de euro;

Trimestrul I 2025: 30 milioane de euro;

În 2020, ei au trimis 10 milioane de euro, iar în anul 2022 – circa 16 milioane de euro.

Statul român a pus la dispoziție 100.000 de permise de muncă pentru angajați din afara Europei.

Sumele trimise de muncitorii străini în țările de origine au crescut de la 271 milioane de euro în primul trimestru din 2024 la 354 de milioane de euro în primul trimestru din 2025.

„Cerințele de pe piața muncii au făcut posibilă recrutarea internațională. Pentru anumite poziții din HoReCa și construcții, pentru că nu avem suficient personal, a fost o soluție”, a spus pentru TVR2 Alexandra Badea, expert HR.

Sumele trimise de românii din diasporă în țară au scăzut de la 1,53 miliarde de euro în primul trimestru din 2024 la 1,43 miliarde de euro în primul trimestru din 2025.

Radu Ciobanu, analist economic, avertizează:

„Din păcate, aceste sume care pleacă din România nu fac bine situației macroeconomice din România. Cheltuielile vor fi fi făcute în statele respective. Dacă același ritm va continua, va trebui să fim mai atenți asupra sumelor de bani trimise în statele din Asia”.

Cei mai mulți bani trimiși de către românii din diaspora în țară, în primul trimestru din acest an, au fost din Marea Britanie (384 milioane de euro), Germania (339 milioane de euro) și Italia (194 milioane de euro), potrivit statisticilor BNR.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: România ar putea fi SANCȚIONATĂ de Bruxelles din cauza muncitorilor asiatici care tranzitează ilegal spre țările vestice, în căutare de salarii mari