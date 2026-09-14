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VIDEO | Ilie Bolojan, la dineul de gală din Parlament: „În calitate de prim-ministru, îmi exprim recunoștința față de contribuția comunității evreiești în țara noastră de-a lungul sutelor de ani”

Flavius Niculescu
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Prim-ministrul demis Ilie Bolojan, președinta Curții Constituționale (CCR), Simina Tănăsescu, secretarul de stat Luca Niculescu, europarlamentarul Eugen Tomac și alți membri ai clasei politice participă luni, 14 septembrie, la dineul de gală organizat cu ocazia celebrării Anului Nou Evreiesc (Roș Hașana 5787), eveniment care marchează și aniversarea a 90 de ani de la unificarea Comunităților Evreiești din România.

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Printre invitați, se mai află și Marian Neacșu, Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu, Bogdan Ivan, Mihai Jurca, respectiv Kelemen Hunor.

Înainte de a intra în sala de gală, Ilie Bolojan a fost întâmpinat de președintele Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), deputatul Silviu Vexler. Evenimentul a început cu o celebrare religioasă.

„În calitate de prim-ministru al României, îmi exprim recunoștința pentru toată contribuția pe care comunitățile evreiești le-au adus țării noastre de-a lungul sutelor de ani, în tot ceea ce înseamnă știință, medicină, arte, patrimoniu și pentru toată contribuția pe care au avut-o în momentele importante ale istoriei României”, a declarat Ilie Bolojan.

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