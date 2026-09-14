Aproximativ 200.000 de fermieri din toate sectoarele agricole sunt așteptați marți, 15 septembrie, la un protest „spontan și neautorizat”, care va avea loc în fața sediului Guvernului. Majoritatea participanților sunt crescători de ovine, însă lor li se vor alătura și fermieri din alte ramuri ale agriculturii. Aceștia vor semnala conducerii Executivului problemele cu care se confruntă sectorul zootehnic și cel vegetal, motiv pentru care se vor organiza individual sau în grupuri, inclusiv cu mașini și autocare, scrie agrointel.ro.

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„Nu am scos autorizație și știm că vor fi amenzi” / „Este dreptul nostru să ne strigăm nemulțumirile”

Aceeași sursă îl citează pe fermierul bihorean Ionică Sterp, membru fondator al Asociației Profesionale a Crescătorilor de Ovine din România, care a declarat că protestatarii vor depune la Guvern o listă foarte lungă de cereri cu privire la activitatea agricolă și că nu vor părăsi capitala până când nu vor primi o reacție din partea Executivului.

„În ultimele zile am primit mesaje din toate părțile nu doar de la crescători de animale: și cultură mare, legumicultură chiar și apicultură. Și toți spun că din fiecare județ vor să vină reprezentanți la protest. Manifestația este una spontană, nu am scos autorizație și știm că vor fi amenzi dar este dreptul nostru să ne strigăm nemulțumirile.

Fiecare se organizează cum dorește și decide în cadrul propriei organizații cum se vor deplasa. Sincer vă spun că am fost contactat și de mineri, și de sindicatul profesorilor, toți vor să tragă un semnal de alarmă”, a explicat Ionică Sterp pentru Agrointeligența.

„Îi rog pe jandarmi să nu ne mai gazeze, cum s-a întâmplat în iulie” / „Am colegi cărora nu li s-au vindecat arsurile”

„Protestul va fi unul pașnic și fac apel la colegii mei să rămână așa. Dar îi rog și pe jandarmi să acționeze civilizat și să nu ne mai gazeze, cum s-a întâmplat în luna iulie. Am colegi cărora nici acum nu li s-au vindecat arsurile după ce jandarmii au folosit gaze lacrimogene în luna iulie, la protestul de atunci.

Noi suntem conștienți că în 200.000 de oameni vor fi și unii care se infiltrează, care instigă dar mesajul meu este clar: fermierii sunt oameni pașnici, de bună credință care vor doar să tragă un semnal de alarmă”, a mai precizat Ionică Sterp.

„Este clară implicarea unor forțe politice din opoziție care o să ridice mari semne de întrebare”

De asemenea, reprezentanții Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine și Caprine Romovis au anunțat că membrii săi vor fi prezenți la protestul care va fi organizat pe străzile din București. Totodată, aceștia sunt de părere că situația poate degenera din nou și că există posibilitatea aplicării de amenzi.

„Nu așa ne-am dorit noi să se întâmple! Este clară implicarea unor forțe politice din opoziție care o să ridice mari semne de întrebare în privința manipulării. Am stabilit în federație și asociații ca fiecare fermier să facă așa cum consideră. Mă tem ca o să fie mai mulți politicieni și din zona civică decât fermieri”, a explicat, din partea Romovis, Ionică Nechifor pentru Agrointeligența.

„În funcție de numărul participanților, traficul rutier poate fi restricționat” / „Brigada Rutieră recomandă evitarea zonei”

„Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la adunarea publică ce se va desfășura mâine, 15 septembrie 2026, în București.

În funcție de numărul participanților, traficul rutier în Piața Victoriei poate fi restricționat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule evitarea zonei.

Din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase. Pentru prevenirea unor situații de risc, pe traseele care converg către locul de desfășurare a adunării publice vor fi instituite dispozitive de prefiltrare, iar jandarmii vor efectua controlul corporal și al bagajelor.

În situația apariției unor persoane sau grupuri de persoane cu comportament agresiv, rugăm participanții de bună-credință să se delimiteze de acțiunile acestora și să indice de îndată zona lor de manifestare forțelor de ordine prezente la fața locului, în vederea luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții Direcției Generale de Jandarmi a Muncipiului București (GDJMB), printr-un comunicat de presă.

La protestul organizat în iulie, jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce fermierii au forțat gardurile de protecție

Pe 30 iulie 2026, 5.000 de oieri erau așteptați pe străzile capitalei pentru a protesta în fața sediului Guvernului și a sediului Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

S-au prezentat aproximativ 1.000 de persoane, iar manifestațiile au debutat cu o altercație între protestatari și echipele de jandarmi. În jurul orei 10:10, fermierii au forțat gardurile de protecție, în încercarea de a intra în sediul ANSVSA, iar jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene.

Gândul a acoperit toate evenimentele care au avut loc în cadrul protestului de la finalul lunii iulie. Toate informațiile sunt disponibile AICI.