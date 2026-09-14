Un biciclist în vârstă de 52 de ani a fost rănit grav în urma unui accident rutier produs duminică după-amază pe un drum județean din Arad, în apropierea pasajului rutier Curtici. Bărbatul a fost lovit de un autoturism și proiectat în afara părții carosabile.

Accidentul a avut loc în jurul orei 13:05 și, potrivit informațiilor transmise de polițiști, în coliziune au fost implicate un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani și biciclistul de 52 de ani.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În urma impactului, biciclistul a fost proiectat în afara părții carosabile și a suferit răni grave. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru evaluarea străii de sănătate și acordarea îngrijirilor medicale necesare.

„La data de 13 septembrie 2026, în jurul orei 13:05, pe DJ 709B, în dreptul pasajului rutier Curtici, a avut loc un accident. Impactul a fost între un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani și un biciclist de 52 de ani. În urma coliziunii, biciclistul a fost proiectat în afara părții carosabile. Acesta a fost transportat la spital, pentru evaluarea stării sale și acordarea de îngrijiri medicale, fiind rănit grav”, au transmis reprezentanții Poliției.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și cauzele care au dus la producerea coliziunii.