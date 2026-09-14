Comisia Europeană va prezenta joi o nouă inițiativă legislativă de amploare numită KIDS Act, concepută pentru a stabili reguli stricte și standarde comune privind vârsta minimă de acces a minorilor la rețelele de socializare și la platformele de partajare video în întreaga Uniune Europeană, se arată în documentele consultate de POLITICO.

Măsura luată de executivul european vine ca un răspuns la presiunile politice recente, inclusiv solicitările publice venite din partea președintelui francez Emmanuel Macron, și are ca scop eliminarea zecilor de reglementări naționale diferite pe care statele membre au început să le aplice individual.

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Pe lângă restricțiile de vârstă, unde pragul urmează să fie dezbătut de statele europene, proiectul obligă platformele să dovedească faptul că serviciile lor sunt sigure prin design. În prezent, unele state europene doresc interzicerea accesului copiilor sub 15 ani fără acordul părinților sau restricționarea completă pentru tinerii sub 13 ani. Pe de altă parte, excepțiile ar putea include utilizarea platformelor exclusiv în scopuri educaționale sau sub supravegherea directă a părinților.

Restricțiile de vârstă reprezintă un pas important făcut de Comisia Europeană și de președinta sa, Ursula von der Leyen, pentru a proteja mai bine minorii pe platformele de socializare, pe fondul unei reacții dure din partea experților în sănătate, a politicienilor și a părinților față de efectele platformelor precum TikTok, Instagram și altele asupra sănătății mintale a minorilor.

Se așteaptă ca Von der Leyen să prezinte mai multe detalii în discursul său despre Starea Uniunii Europene, adresat membrilor parlamentului, miercuri, la Strasbourg.

Noua propunere a UE s-ar aplica rețelelor sociale, platformelor de partajare video, jocurilor online, chatbot-urilor și însoțitorilor cu inteligență artificială, dar ar exclude instrumentele educaționale. De asemenea, inițiativa legislativă vine cu o serie de măsuri educaționale pentru copii, părinți și tutori, se arată în documente.

Platformele digitale nu vor mai putea folosi mecanisme formale pentru a verifica data nașterii, ci vizează implementarea unor sisteme digitale robuste de verificare a vârstei utilizatorilor. Companiile de tehnologie care nu vor implementa filtre eficiente de verificare sau care vor continua să expună minorii la algoritmi considerați riscanți vor risca amenzi uriașe și sancțiuni din partea autorităților europene.

Franța vrea ca UE să-i urmeze exemplul

Emmanuel Macron a anunțat luni, printr-un mesaj postat pe pagina de socializare X, că Franța a înaintat Comisiei Europene o versiune a legii care limitează accesul la social media pentru copiii sub 15 ani.

Macron, care a făcut din acest subiect o temă majoră de campanie la sfârșitul celui de-al doilea mandat prezidențial, speră ca această interdicție de vârstă să intre în vigoare până când va părăsi Palatul Élysée în primăvara anului viitor.

În Franța, Consiliul Constituțional consideră că proiectul de lege adoptat de Parlamentul francez constituie o „încălcare disproporționată” a libertății de exprimare și comunicare a adolescenților, însă, cu toate acestea, a recunoscut și nevoia de protejare a interesului superior al copilului.

La sfârșitul lunii august, Emmanuel Macron i-a scris președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a adopta un „text european” care să stabilească „o interdicție a accesului la platformele de socializare pentru persoanele sub 15 ani” pentru întreaga Uniune Europeană.

„Această protecție trebuie să devină, de asemenea, norma pentru toți copiii europeni”, a insistat Macron în mesajul său de luni, difuzat pe X.