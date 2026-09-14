A fost descoperit primul consumator de substanțe psihoactive din lume, iar obiceiul său datează de acum 25.000 de ani.

Oameni de știință de la Universitatea Griffith afirmă că un vânător-culegător din Indonezia obișnuia să mestece „nuci de betel” în timpul ultimei ere glaciare.

Aceste nuci induc o stare de euforie ușoară și o stare de alertă sporită – fiind consumate și în prezent în întreaga regiune Asia-Pacific, scrie Daily Mail.

„Deși puțin cunoscută în societățile occidentale, este a patra cea mai utilizată substanță psihoactivă din lume, după alcool, cofeină și nicotină”, a declarat autorul principal al studiului, profesorul Adam Brumm.

Până acum, se credea în general că oamenii au început să consume droguri în perioada neolitică, în urmă cu aproximativ 13.000 de ani.

Totuși, noile descoperiri împing în urmă cu peste 10.000 de ani momentul la care datează primele dovezi ale consumului de droguri.

În studiul lor, cercetătorii au descoperit rămășițele a doi culegători umani timpurii pe insula indoneziană Sulawesi – unul datând de acum 25.000-16.000 de ani, iar celălalt de acum 7.600-6.300 de ani.

Ambii indivizi aveau un model de uzură dentară foarte neobișnuit, cu șanțuri adânci și rotunjite în dinți.

Potrivit cercetătorilor, acest lucru sugerează că aceștia obișnuiau să sugă nuci de betel întregi.

Până acum, se credea în general că nucile de betel trebuiau mestecate pentru a elibera compusul psihoactiv numit arecolină.

Totuși, echipa a realizat experimente care au demonstrat că simplul fapt de a le suge este suficient pentru eliberarea acestui compus.

„Echipa noastră a efectuat experimente în cadrul cărora am scufundat nuci de betel în salivă artificială și am testat soluțiile rezultate pe un grup de receptori umani clonați, exprimați în ovule de broască; aceștia includeau proteine ​​specializate care acționează ca niște comutatoare moleculare, reglând activitatea neuronală”, a declarat profesorul Brumm.

„Acest lucru a demonstrat că simpla sugere a nucilor de betel întregi eliberează arecolină în cantități suficiente pentru a produce un efect fiziologic, modificând funcționarea creierului.”

În ceea ce privește motivul pentru care acei indivizi ar fi supt nucile, cercetătorii sugerează că este posibil să fi încercat să calmeze durerile dentare.

Profesorul Brumm a adăugat: „Totuși, în timp, sugerea acestor semințe dure și abrazive a dus la o uzură atât de pronunțată a dinților culegătorilor, încât, în unele cazuri, camera pulpară a ajuns complet expusă; acest lucru ar fi provocat dureri intense și dificultăți la masticație, crescând totodată semnificativ riscul de infecții dentare cronice.

Așadar, deși acest obicei ar fi putut servi drept remediu pentru durerile de dinți, anii de sugere prelungită a nucilor de betel au dus, în cele din urmă, la probleme dentare mult mai grave, generând astfel un ciclu de utilizare continuă.”

În ansamblu, rezultatele sugerează că oamenii au apelat la substanțe psihoactive mult mai devreme decât se credea anterior.