07 nov. 2025, 15:41, Economic
Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România

Compania japoneză Makita, unul dintre cei mai mari producători de scule electrice din lume, își mută o parte din producția destinată pieței americane din China către România și Thailanda, potrivit potrivit Profit.ro. Decizia japonezilor vine pe fondul tarifelor imprevizibile impuse Chinei de președintele Donald Trump.

Producătorul japonez este prezent și pe piața din România cu o fabrică în Brănești, județul Ilfov. Anul trecut, compania a avut o cifră de afaceri de aproximativ 588 mil. euro și a trecut la finalul lui 2024 de 1.800 de angajați. Fabricile din România și Thailanda reprezintă momentan mai puțin de 10% din exporturile japonezilor către State Unite, dar ar urma să crească până la 30% fiecare în martie anul viitor. Pentru a răspunde la provocarea tarifelor impuse de SUA, Makita investește în diversificarea geografică a fabricilor sale.

Makita investiții majore în extinderea operațiunilor din România

Makita operează în România prin intermediul Makita EU și Makita România. În 2020, fabrica a avut o cifră de afaceri de 2,1 mld. lei și un profit net de 159 mil. lei, cea mai bună performanță de la inaugurare. În 2021, compania anunța un plan de dublare a capacității de producție la un milion de scule pe lună și creșterea numărului de angajați la peste 3.500. Fabrica din Brănești a atins în anul 2002 un volul de producție de peste 5,8 milioane de unelte, iar obiectivul era să ajungă la 12 milioane de unități până în 2022.

La nivel global, compania a avut venituri totale de 2,35 mld. euro, ce mai mare parte din afaceri de aproape 2 mld. euro fiind realizată pe piețele externe. Pe lângă fabrica din România, japonezii au fabrici care produc în Brazilia, China, Thailanda, Germania, Marea Britanie și SUA. Producătorul de scule electrice spune că va continua să investească în unitățile de producție din mai multe regiuni, indiferent de tarifele impuse de SUA.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se anunță un nou scandal. Gigantul Reihnmetall vrea să vândă tancuri de 8 miliarde de euro României prin programul european SAFE. România se împrumută pentru achiziție

