Prima pagină » Economic » Se anunță un nou scandal. Gigantul Reihnmetall vrea să vândă tancuri de 8 miliarde de euro României prin programul european SAFE. România se împrumută pentru achiziție

06 nov. 2025, 16:52, Economic
Gigantul german de apărare, Rheinmetall, panifică un nou acord cu România pentru dotarea unităților militare cu tancuri și alte echipamente militare, transmite Economedia. Luni, Guvernul României și Rheinmetall au semnat un acord de cooperare privind construirea unei fabrici de pulberi în Brașov, o investiție care se ridică la jumătate de miliard de euro. 

La începutul săptămânii Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall privind construirea unei fabrici de pulberi de aproximativ jumătate de miliard de euro la Brașov. „Mă bucur că RheinMetall vede în noi un partener important și serios și își consolidează prezența în România. Viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă investiție de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România”, a transmis premierul Ilie Bolojan, luni, la Palatul Victoria.

Acum, România își dorește să-și doteze unitățile militare cu tancuri și alte echipamente militare pe care le vrea construite în mare parte pe teritoriul țării. Proiectele de înzestrare militară și dezvoltare a industriei românești de apărare se vor face prin intermediul programului SAFE, în valoare de aproape 8 miliarde de euro. Compania germană s-a arătat interesată pentru o nouă colaborare.

Rheinmetall, posibil partener pentru dotarea Armatei Române

Șeful Rheinmetall, Armin Papperger, a oferit mai multe indicii cu privire la subiectele discutate cu partea română, dar mai ales la programele de înzestrare ale Armatei Române de care este interesată compania germană. CEO-ul s-a referit la două programe, cel de dotare a unităților militare cu tancuri și la planul de fabricare de muniție de calibru mediu.

Armata Româna i-a cerut acordul Parlamentului pe 30 septembrie pentru a achiziționa 216 tancuri noi și 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri și de infanterie. „Vom vedea ce se întâmplă cu calibrul mediu, vom vedea ce se întâmplă cu tancurile, ca să putem porni în construirea acestui ecosistem și a infrastructurii pentru aceste industrii de profil din România care permit crearea a mii de locuri de muncă în România”, a spus luni, la Palatul Victoria, șeful Rheinmetall.

Cum arată programul de înzestrare al Armatei

Programul de dotare a început în 2023 și are mai multe etape. Prima etapă are în vedere achiziția a 54 de tancuri Abrams M1A2 SEPv3, fabricate de SUA. Achiziția a fost aprobată în noiembrie 2023 de administrația americană și are o valoare de aproape 1 miliard de dolari iar tancurile ar trebui să fie livrate începând cu 2026. Tot în această primă fază, armata se va dota cu mai multe arme și echipamente de asistență militară în valoare de 460 mil. euro. A doua etapă are o valoare de aproape 6,5 mld. euro și are în vedere achiziția a 216 tancuri și 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri și de infanterie.

