Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio a fost primit de Papa Leon la Palatul Apostolic din Vatican

Marco Rubio a fost primit de Papa Leon la Palatul Apostolic din Vatican

Marco Rubio a fost primit de Papa Leon la Palatul Apostolic din Vatican
Galerie Foto 4
Sursă foto: Vatican News
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Secretarul american de stat, Marco Rubio, a fost primit, joi, de Papa Leon al XIV-lea, la reședința papală din Vatican. După săptămâni de tensiuni între Statele Unite și Sfântul Scaun, în urma atacurilor lui Donald Trump la adresa Papei, secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit la Vatican cu Suveranul Pontif.

Sursă foto: Vatican News

Însoțit de ambasadorul Statelor Unite la Vatican, Brian Burch, șeful diplomației americane a fost întâmpinat în curtea San Damaso de către prefectul Casei Pontificale, monseniorul Petar Rajic. Apoi, a fost condus în interiorul Palatului Apostolic pentru întâlnirea cu Papa. Vaticanul și Departamentul de Stat al SUA nu au oferit detalii imediate despre discuții, însă presa internațională scrie că oficialul american a petrecut două ore în interiorul Palatului Apostolic.

Sursă foto: Vatican News

În timp ce Rubio sosea pe Via della Conciliazione, însoțit de convoiul său, premierul polonez Donald Tusk ieșea din coloană, după ce avusese o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea în această dimineață. Cele două coloane s-au intersectat pentru câteva secunde

Rubio a aterizat în această dimineață pe aeroportul Ciampino, în condiții de securitate sporită. Mâine este programată și o întâlnire între secretarul american și premierul italian Giorgia Meloni.

Leon al XIV-lea, primul papă american, a atras mânia lui Trump după ce a devenit un critic ferm al războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului și al politicilor anti-imigrație ale administrației Trump. Președintele american a continuat o serie fără precedent de atacuri publice la adresa Papei în ultimele săptămâni, provocând reacții negative din partea liderilor creștini din întreg spectrul politic. Luni, Trump a sugerat că Papa crede că este în regulă ca Iranul să obțină arme nucleare și a spus că Suveranul Pontif „ pune în pericol mulți catolici ” prin faptul că se opune războiului.

Sursă galerie foto: Sursă foto: Vatican News

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Papa Leon al XIV-lea, umilit la bancă. Angajata call-center i-a închis telefonul după o cerere banală

Donald Tusk, prim-ministrul polonez, a ajuns la Vatican. Ce daruri îi aduce Papei Leon al XIV-lea

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe