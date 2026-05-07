Marco Rubio a fost primit de Papa Leon la Palatul Apostolic din Vatican

Secretarul american de stat, Marco Rubio, a fost primit, joi, de Papa Leon al XIV-lea, la reședința papală din Vatican. După săptămâni de tensiuni între Statele Unite și Sfântul Scaun, în urma atacurilor lui Donald Trump la adresa Papei, secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit la Vatican cu Suveranul Pontif.

Însoțit de ambasadorul Statelor Unite la Vatican, Brian Burch, șeful diplomației americane a fost întâmpinat în curtea San Damaso de către prefectul Casei Pontificale, monseniorul Petar Rajic. Apoi, a fost condus în interiorul Palatului Apostolic pentru întâlnirea cu Papa. Vaticanul și Departamentul de Stat al SUA nu au oferit detalii imediate despre discuții, însă presa internațională scrie că oficialul american a petrecut două ore în interiorul Palatului Apostolic.

În timp ce Rubio sosea pe Via della Conciliazione, însoțit de convoiul său, premierul polonez Donald Tusk ieșea din coloană, după ce avusese o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea în această dimineață. Cele două coloane s-au intersectat pentru câteva secunde

Rubio a aterizat în această dimineață pe aeroportul Ciampino, în condiții de securitate sporită. Mâine este programată și o întâlnire între secretarul american și premierul italian Giorgia Meloni.

Leon al XIV-lea, primul papă american, a atras mânia lui Trump după ce a devenit un critic ferm al războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului și al politicilor anti-imigrație ale administrației Trump. Președintele american a continuat o serie fără precedent de atacuri publice la adresa Papei în ultimele săptămâni, provocând reacții negative din partea liderilor creștini din întreg spectrul politic. Luni, Trump a sugerat că Papa crede că este în regulă ca Iranul să obțină arme nucleare și a spus că Suveranul Pontif „ pune în pericol mulți catolici ” prin faptul că se opune războiului.

