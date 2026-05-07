UDMR, în doliu. A murit Gyula Vida, unul dintre fondatorii partidului. Kelemen Hunor: ”Îi păstrăm amintirea cu respect și recunoștință”

Unul dintre fondatorii UDMR și primul președinte al organizației județene Sălaj din decembrie 1989, Gyula Vida, a murit. Liderul Kelemen Hunor a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.

După decesul liderul UDMR Takacs Csaba, din urmă cu 6 zile, partidul suferă o altă pierdere. Gyula Vida s-a stins din viață astăzi, iar Hunor a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a menționat că Vida a fost unul dintre cei mai respectacți membri ai grupului parlamentar.

”Alianța traversează niște săptămâni triste. După Csaba Takács, acum trebuie să ne luăm rămas-bun și de la Gyula Vida — am pierdut încă unul dintre fondatorii RMDSZ.

Gyula Vida nu a fost doar unul dintre întemeietorii comunității noastre. În calitate de prim președinte al organizației județene Sălaj, încă din decembrie 1989, s-a numărat printre cei care și-au asumat povara organizării, a construcției și a responsabilității în cele mai dificile momente. Datorită echilibrului său, pregătirii profesionale și comportamentului calm, a devenit unul dintre cei mai respectați membri ai grupului parlamentar al RMDSZ”, a scris Hunor.

”Și-a păstrat umanitatea, calmul și demnitatea – tocmai de aceea l-am respectat atât de mult”

Liderul UDMR a ținut să puncteze că, în ciuda faptului că Vida și-a pierdut tatăl în perioada în care acesta era încarcerat, fondatorul partidului nu a purtat în sufelt dorința de răzbunare.

”A cunoscut întreaga durere a secolului XX: tatăl său și-a pierdut viața în închisorile dictaturii comuniste. Cu toate acestea, Gyula nu a purtat în suflet nici amărăciune, nici dorință de răzbunare. Și-a păstrat umanitatea, calmul și demnitatea — tocmai de aceea l-am respectat atât de mult.

Îi păstrăm amintirea cu respect și recunoștință”, a încheiat Hunor.