Thomas G. DiNanno va fi prezent la Summitul B9 de la București, coprezidat de Nicușor Dan și Karol Nawrocki. A fost desemnat în locul lui Donald Trump

Summitul B9 va avea loc la data de 13 mai 2026 la Palatul Cotroceni. Thomas G. DiNanno va participa la reuniune în locul președintelui american Donald Trump. Acest summit va fi coprezidat de Nicușor Dan și de Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Tema ediției din acest an este „Delivering More for Transatlantic Security”.

Donald Trump a refuzat invitația de a participa la reuniunea B9 de la București, deși a mulțumit României pentru sprijin, și a desemnat un reprezentant, DiNanno, să participe în locul său, notează Digi24.

„Președintele României, Nicușor Dan, va găzdui miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice. Evenimentul va fi co-prezidat de Președintele României și de Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, sub tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”.

Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe Flancul Estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia.

De asemenea, la Summitul care va avea loc la București au fost invitați Secretarul General NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți ai Țărilor Nordice: Republica Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei și Regatul Norvegiei”, a transmis Administrația Prezidențială, recent.

Nicușor Dan a afirmat că România este dispusă să sprijine victimele conflictelor, inclusiv în zona Gaza, menționând posibilitatea creșterii zborurilor pentru evacuarea medicală a copiilor. A transmis și mesajul „Puteți conta pe noi”.

