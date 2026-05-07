Un alt lider PNL cere rămânerea liberalilor la guvernare, dar fără PSD: „Nu ne ducem la alegători să le spunem că mergem în opoziție”

Președinta PNL Argeș, deputata Alina Gorghiu, crede că partidul trebuie să rămână la guvernare în continuare. Deputata a adăugat că poziția față de PSD este clară, iar PNL trebuie să formeze un guvern fără social-democrați. Alina Gorghiu a mai spus că toată presiunea este acum pe președintele Nicușor Dan, care are responsabilitatea de a media ieșirea din criza politică.

Ilie Bolojan este cel care trebuie să spună dacă PNL este dispus să rămână la guvernare, a declarat Alina Gorghiu, care a adăugat că un partid este „dator” să guverneze țara.

„Eu cred că Ilie Bolojan va trebui să vă ofere aceste răspunsuri. Eu sunt unul din liberalii care nu v-au ascuns că cred că menirea unui partid politic este să guverneze țara, că de aia ne-am dus în alegeri cu proiectul nostru de reformă a țării, de aia ne-am dus cu proiectele legate de îmbunătățirea sistemului judiciar, de creșterea nivelului de km de infrastructură și așa mai departe. Nu ne ducem la alegători să le spunem că ne ducem să stăm în opoziție. Un partid politic se duce în campanie să spună că va guverna, va guverna bine, va guverna cu oamenii integri. Deci, din perspectiva mea, dacă se ajunge la acest scenariu ca Partidul Național Liberal să redevină o soluție pentru o guvernare articulată, eu sunt unul din oamenii care va susține acest lucru. De altfel, în interior, mi-am spus punctul de vedere”, a subliniat președinta PNL Argeș.

Alina Gorghiu: „Decizia legată de PSD este clară, fără PSD”

Totuși, Alina Gorghiu a precizat că PNL ar rămâne la guvernare doar fără PSD.

Întrebată dacă PNL ar putea propune un alt premier, respectiv pe Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu a menționat: „PNL are desemnat un premier. Nu avem altă propunere. Dacă vom avea se schimbă în Biroul Politic Național”.

