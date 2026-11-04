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Un gigant chinez anunță o investiție de jumătate de 1 miliard de euro într-o țară est-europeană pentru a evita taxa UE pe coletele mici care îi prăbușește vânzările

Un gigant chinez anunță o investiție de jumătate de 1 miliard de euro într-o țară est-europeană pentru a evita taxa UE pe coletele mici care îi prăbușește vânzările
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Compania chineză Shein a anunțat pe 4 noiembrie că va investi 500 de milioane de euro în Polonia în cursul anului 2026 pentru dezvoltarea platformei logistice europene. 

Platforma a fost deschisă din 2022 pentru a limita impactul taxelor europene asupra coletelor de valoare mică.

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Shein încearcă să-și reducă cheltuielile

Pentru că vrea să își reducă cheltuielile, gigantul asiatic anunță că va investi 500 milioane de euro în Polonia în cursul acestui an, cu scopul extinderii centrului logistic european, potrivit BFMTV.

Shein a raportat în comunicatul oficial „o nouă etapă de expansiune a platformei sale logistice europene situate lângă Wroclaw, în Polonia.

„Această investiție are ca scop consolidarea capacităților logistice și de procesare a comenzilor companiei în întreaga Europă”, a precizat Shein în comunicatul oficial.

Taxa UE

De la 1 iulie 2026, Uniunea Europeană a impus o taxă de 3 euro pe fiecare categorie de produse din cotele importate cu o valoare mai mică de 150 de euro.

De la 1 noiembrie 2026, au fost introduse „taxele de procesare” suplimentare de 2 euro, aplicate în aceleași condiții, cu scopul de a finanța consolidarea controalelor vamale.

Reacția guvernului Franței  la scăderile de vânzări ale gigantului chinezesc este îmbucurătoare

Măsura nu a rămas fără consecințe. Guvernul francez condus de premierul Lecornu a indicat că numărul de colete mici trimise în Franța a scăzut semnificativ în intervalul iunie-august, conform valorilor de TVA declarate.

Sumele din TVA declarate pentru coletele mici în Franța au scăzut cu 48% între iunie și august, a spus ministrul delegat pentru Buget și Conturi Publice, David Amiel. Industria vestimentară și lanțurile de magazine de modă nu mai fac față concurenței cu site-urile chinezești, produsele scoase la vânzare  având prețuri mai mari, deși au calitate îndoielnică sau mai scăzută decât produsele franțuzești.

Scăderea se reflectă în volumul și în valoarea cotelor expediate către Franța de pe platformele Shein, Temu și AliExpress, a declarat cabinetul guvernamental în cadrul unei conferințe de presă la Bercy. Serge Papin a salutat scăderea traficului de pe platformele Shein (-42%), Temu (-36%) și AliExpress (-10%) în luna iulie.

„Aceste cifre transmit un semnal puternic că acțiunile noastre dau roade”, a spus oficialul.

Sursa Foto: Shein

Traducere realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

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