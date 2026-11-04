Centura lui Bolojan, construită printre case, declarată ilegală de justiție după plângerile locuitorilor. Actul de mediu care a stat la baza ei a fost anulat

Centura Aleșd, unul dintre proiectele de infrastructură promovate intens de Ilie Bolojan în perioada în care conducea Consiliul Județean Bihor, se confruntă cu o problemă juridică majoră. Curtea de Apel Oradea a decis miercuri, 4 noiembrie 2026, să anuleze definitiv documentul de mediu emis în 2021 de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor pentru centura orașului, șosea construită pe un traseu contestat ani la rând de locuitorii din zonă. Deși drumul a fost inaugurat și este deschis circulației, legalitatea autorizației de construire și a exproprietarilor este încă analizată în instanță.

Anularea actului de mediu care a stat la baza șoselei nu închide disputa juridică din jurul investiției promovate de Bolojan. Locuitorii afectați de traseul care trece prin apropierea caselor au deschise alte două acțiuni în instanță: una prin care cer anularea autorizației de construire și alta care vizează hotărârea de Guvern prin care au fost aprobate exproprierile.

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Curtea de Apel Oradea a anulat definitiv decizia de mediu emisă în 2021

Hotărârea a fost pronunțată în dosarul nr. 4929/111/2021, în care Achim Dănuț Ionuț și ceilalți reclamanți au contestat documentul emis de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor. După ce Tribunalul Bihor a respins acțiunea prin Sentința nr. 325/CA din 28 aprilie 2025, locuitorii au formulat recurs. Curtea de Apel Oradea a admis calea de atac, a casat în parte sentința și a rejudecat fondul cauzei, admițând acțiunea reclamanților.

„Admite acțiunea formulată de reclamanții Achim Dănuț Ionuț și alții în contradictoriu cu pârâții Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – succesoare a Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, Consiliul Județean Bihor, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bihor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Aleșd, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Guvernul României. Anulează Decizia etapei de încadrare nr. 440/26.03.2021 emisă de A.P.M. Bihor”, se arată în soluția instanței.

Pe lângă anularea documentului, instanța a obligat Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate și Consiliul Județean Bihor să le plătească reclamanților, în cote egale, suma totală de 50.528 de lei, cheltuieli de judecată pentru onorariile experților. Hotărârea nr. 643/2026 este definitivă.

Din punct de vedere juridic, documentul anulat este „o decizie a etapei de încadrare”, nu un acord de mediu propriu-zis. Potrivit Legii nr. 292/2018, această decizie stabilește dacă proiectul trebuie supus unei evaluări complete a impactului asupra mediului și constituie, după caz, documentul necesar pentru continuarea procedurii de autorizare.

Bolojan a preferat varianta mai ieftină, care trece printre case. Localnicii au protestat ani la rând

Controversa privind centura Aleșd a început în perioada 2020-2021, după ce Consiliul Județean Bihor, condus la acea vreme de Ilie Bolojan, a preluat inițiativa realizării variantei ocolitoare a orașului, în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Proiectul inițial prevedea un traseu de aproximativ 16,8 km, cu lucrări complexe, inclusiv poduri peste Crișul Repede, dar costurile estimate ajungeau la aproximativ 102 milioane de euro. Astfel, autoritățile au analizat două variante mai scurte, de aproximativ 6,4 km și 5,9 km, cu costuri estimate de 27 de milioane de euro, respectiv 25 de milioane de euro. În final, a fost aleasă varianta cea mai scurtă, care presupunea traversarea pe aproximativ 520 de metri a unei zone rezidențiale, în apropierea locuințelor de pe strada Octavian Goga.

Ilie Bolojan a susținut public opțiunea, argumentând că presupune costuri mai mici și poate fi realizat mai repede. Referitor la faptul că șoseaua urma să treacă printr-o zonă locuită, fostul președinte al CJ Bihor afirma, potrivit presei locale, că „este un lucru suportabil”.

Pentru locuitorii care urmau să se trezească cu traficul greu lângă case, situația era departe de a fi suportabilă. Oamenii au reclamat că o șosea care ar trebui să ocolească localitatea ajunge, în realitate, să transfere traficul dintr-o zonă locuită în alta, afectându-le proprietățile, liniștea și calitatea vieții. Încă din 2021, aproximativ 760 de locuitori din Aleșd, Tinăud și Peștiș semnaseră o petiție împotriva traseului, iar ulterior au fost depuse la CJ Bihor sute de adrese ale persoanelor afectate. Au urmat proteste, inclusiv manifestații în stradă, dar administrația județeană a continuat să promoveze proiectul.

Cum a escaladat conflictul dintre proprietari și autorități

Nemulțumirile oamenilor au ajuns în instanță, unde au fost contestate succesiv hotărârile autorităților, procedurile de expropriere și documentele care au stat la baza construirii centurii. În septembrie 2021, Curtea de Apel Oradea a suspendat hotărârea Consiliului Local Aleșd prin care fusese avizat traseul. În 2022 au fost suspendate și hotărâri ale CJ Bihor, iar Tribunalul Bihor a dispus, în prima instanță, anularea unor acte administrative privind proiectul.

Disputa a continuat și în 2023, când reprezentanții administrației județene i-au avertizat pe proprietarii care blocau accesul constructorilor că ar putea fi obligați să plătească despăgubiri pentru întârzieri și pentru eventuala pierdere a finanțării europene.

În aprilie 2024, lucrările au fost reluate pe unele terenuri expropriate cu intervenția unui executor judecătoresc și în prezența jandarmilor. Acțiunea a avut loc după respingerea contestațiilor formulate de unii proprietari. Astăzi, după aproape șase ani de opoziție, locuitorii au obținut o hotărâre definitivă de anulare a actului de mediu emis în 2021.

Autorizația de construire și exproprierile, alte două probleme pentru proiectul lui Bolojan

Hotărârea pronunțată miercuri poate avea consecințe importante asupra altor două litigii aflate pe rolul instanțelor, ambele în primă instanță.

Primul proces vizează anularea autorizației de construire. Dacă documentul a fost emis în baza Deciziei de încadrare nr. 440/2021, anularea definitivă a actului de mediu poate fi invocată drept motiv de nelegalitate derivată. Mai exact, instanța va trebui să analizeze dacă autorizația de construire poate rămâne valabilă în condițiile în care un document prealabil, necesar procedurii de autorizare, a fost desființat definitiv.

Al doilea litigiu privește HG nr. 346/2022, prin care Guvernul a aprobat amplasamentul lucrării și declanșarea procedurilor de expropriere. Și în acest dosar, hotărârea Curții de Apel Oradea ar putea avea o importanță majoră, în special dacă motivarea va arăta că decizia de mediu a fost emisă fără o evaluare corespunzătoare a impactului traseului sau a alternativelor disponibile.

Articolele 430 și 431 din Codul de procedură civilă reglementează autoritatea de lucru judecat și posibilitatea invocării, într-un alt litigiu, a unor chestiuni deja soluționate definitiv.

Banii europeni sunt în pericol? Proiectul are un contract de aproape 90 de milioane de lei

O altă problemă majoră pentru investiția promovată de administrația Bolojan privește finanțarea europeană. Potrivit datelor prezentate de Consiliul Județean Bihor, centura Aleșd are o lungime de 5,85 km, iar contractul de lucrări, încheiat cu asocierea Drum Asfalt – Trameco, a avut o valoare de 89.097.659,28 lei, inclusiv TVA. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Programul Transport 2021-2027.

În 2023, Ilie Bolojan anunța semnarea unui contract de finanțare de aproximativ 120 de milioane de lei. Din această sumă, 102 milioane de lei reprezentau valoarea eligibilă, iar 18 milioane de lei TVA neeligibilă.

Reglementările europene condiționează eligibilitatea cheltuielilor de respectarea legislației aplicabile, inclusiv a normelor privind protecția mediului. Regulamentul UE 2021/1060 permite aplicarea unor corecții financiare prin anularea integrală sau parțială a contribuției europene aferente unor cheltuieli considerate nelegale. La nivel național, OUG nr. 66/2011 reglementează procedurile de constatare a neregulilor și recuperare a sumelor.

Astfel, anularea definitivă a documentului de mediu poate determina verificări privind eligibilitatea finanțării acordate pentru centura Aleșd.