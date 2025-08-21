Uniunea Europeană și Statele Unite au stabilit, joi, detaliile Acordului comercial bilateral, care prevede impunerea de către Washington a unei taxe vamale generale de 15% asupra importurilor de mărfuri europene.

”Sunt bucuros să anunț astăzi că am trecut linia de final. Publicăm Declarația comună care constituie cadrul Acordului nostru asupra relațiilor comerciale și de investiții corecte, echilibrate și reciproc avantajoase între Uniunea Europeană și Statele Unite. Acest Acord are o valoare considerabilă și un impact real într-o perioadă în care peisajul comercial s-a modificat complet. Relația noastră transatlantică reprezintă unul dintre cele mai ample parteneriate economice din lume. Iar acest Acord are un obiectiv clar și comun – stabilizarea relațiilor și stimularea reindustrializării pe ambele maluri ale Atlanticului. Vrem să intensificăm potențialul puterii noastre economice combinate”, a declarat, într-o conferință de presă, Maroš Šefcovici, comisarul UE pentru Comerț.

Principalele elemente ale Acordului comercial

”Statele Unite și Uniunea Europeană intenționează ca acest Acord-cadru să fie primul pas într-un proces care să poată fi extins în timp pentru a acoperi domenii suplimentare și a îmbunătăți în continuare relațiile de comerț și investiții”, arată Declarația comună, publicată de Casa Albă.

Conform Acordului, Uniunea Europeană intenționează să elimine tarifele vamale asupra tuturor produselor industriale americane și să furnizeze acces privilegiat pentru o serie de produse agricole și marine, pentru lactate, fructe și alimente procesate. (…) Statele Unite se angajează să aplice (…) tarife de 15% asupra produselor cin Uniunea Europeană, inclusiv automobilelor și pieselor auto”.

”Statele Unite și Uniunea Europeană asumă angajamentele de a coopera pentru a asigura resurse energetice sigure și diversificate. În cadrul acestui efort, Uniunea Europeană intenționează să achiziționeze gaze naturale lichefiate din SUA, petrol și produse rezultate din energia nucleară cu volumul total de 750 de miliarde de dolari, până în 2028. În plus, UE intenționează să achiziționeze semiconductori cu sisteme de inteligență artificială în valoare de cel puțin 40 de miliarde de dolari pentru centrele informaționale europene. Companiile europene urmează să facă investiții de cel puțin 600 de miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA până în 2028”, subliniază Declarația comună UE-SUA.

