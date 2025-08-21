Prima pagină » Economic » VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”

VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”

21 aug. 2025, 16:10, Economic
VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”

Uniunea Europeană și Statele Unite au stabilit, joi, detaliile Acordului comercial bilateral, care prevede impunerea de către Washington a unei taxe vamale generale de 15% asupra importurilor de mărfuri europene.

”Sunt bucuros să anunț astăzi că am trecut linia de final. Publicăm Declarația comună care constituie cadrul Acordului nostru asupra relațiilor comerciale și de investiții corecte, echilibrate și reciproc avantajoase între Uniunea Europeană și Statele Unite. Acest Acord are o valoare considerabilă și un impact real într-o perioadă în care peisajul comercial s-a modificat complet. Relația noastră transatlantică reprezintă unul dintre cele mai ample parteneriate economice din lume. Iar acest Acord are un obiectiv clar și comun – stabilizarea relațiilor și stimularea reindustrializării pe ambele maluri ale Atlanticului. Vrem să intensificăm potențialul puterii noastre economice combinate”, a declarat, într-o conferință de presă, Maroš Šefcovici, comisarul UE pentru Comerț.

Principalele elemente ale Acordului comercial

”Statele Unite și Uniunea Europeană intenționează ca acest Acord-cadru să fie primul pas într-un proces care să poată fi extins în timp pentru a acoperi domenii suplimentare și a îmbunătăți în continuare relațiile de comerț și investiții”, arată Declarația comună, publicată de Casa Albă.

Conform Acordului, Uniunea Europeană intenționează să elimine tarifele vamale asupra tuturor produselor industriale americane și să furnizeze acces privilegiat pentru o serie de produse agricole și marine, pentru lactate, fructe și alimente procesate. (…) Statele Unite se angajează să aplice (…) tarife de 15% asupra produselor cin Uniunea Europeană, inclusiv automobilelor și pieselor auto”.

”Statele Unite și Uniunea Europeană asumă angajamentele de a coopera pentru a asigura resurse energetice sigure și diversificate. În cadrul acestui efort, Uniunea Europeană intenționează să achiziționeze gaze naturale lichefiate din SUA, petrol și produse rezultate din energia nucleară cu volumul total de 750 de miliarde de dolari, până în 2028. În plus, UE intenționează să achiziționeze semiconductori cu sisteme de inteligență artificială în valoare de cel puțin 40 de miliarde de dolari pentru centrele informaționale europene. Companiile europene urmează să facă investiții de cel puțin 600 de miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA până în 2028”, subliniază Declarația comună UE-SUA.

Foto: Profimedia

Video: Comisia Europeană

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Individ suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream, arestat în Italia /Este vorba de un cetățean UCRAINEAN

ANALIZĂ Süddeutsche Zeitung: Dezbaterea privind securitatea Ucrainei garantează doar TEMERI /Europa nu poate accepta pacea fără mijloace de a descuraja Rusia

Citește și

ECONOMIE Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei
17:02
Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei
VIDEO Radu Miruță afirmă că Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile
16:26
Radu Miruță afirmă că Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile
ANALIZĂ Câți bani a încasat UCRAINA de la Rusia, din taxele plătite pentru tranzitul gazului /Contractele s-au încheiat abia după trei ani de război
15:26
Câți bani a încasat UCRAINA de la Rusia, din taxele plătite pentru tranzitul gazului /Contractele s-au încheiat abia după trei ani de război
ULTIMA ORĂ Pilonul 2 de pensii îi încaieră pe influencerii Guran – Guda
11:54
Pilonul 2 de pensii îi încaieră pe influencerii Guran – Guda
ACTUALITATE Trump își joacă mandatul și la bursă. Președintele american a cumpărat OBLIGAȚIUNI de milioane de dolari
10:46
Trump își joacă mandatul și la bursă. Președintele american a cumpărat OBLIGAȚIUNI de milioane de dolari
FINANCIAR ANAF devine spărgător de nunți. Sunt solicitate date despre participanți și meniurile comandate
22:13
ANAF devine spărgător de nunți. Sunt solicitate date despre participanți și meniurile comandate
Mediafax
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ministrul Transporturilor anunță noi tarife rutiere. De când vom plăti mai mult pentru rovinieta
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
ANAF pune tunurile pe nunți, botezuri și alte evenimente. Ce trebuie să facă românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
ANAF îți verifică nunta și botezul. Foame de bani pentru bugetari
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
ULTIMA ORĂ Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
16:56
Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
ACTUALITATE Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026”
16:51
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026”
TURISM Anunț important pentru românii care călătoresc în SUA: Vor intra în vigoare noi dispoziții pentru posesorii de vize
16:41
Anunț important pentru românii care călătoresc în SUA: Vor intra în vigoare noi dispoziții pentru posesorii de vize
VIDEO J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
16:40
J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
LOTO NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
16:40
NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
ANALIZĂ EXCLUSIV CAZUL PASCU, la final. Cum a scăpat la limită de executarea unei pedepse mai mari, când va putea cere liberarea condiționată
16:40
CAZUL PASCU, la final. Cum a scăpat la limită de executarea unei pedepse mai mari, când va putea cere liberarea condiționată