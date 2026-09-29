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Valentin Ștefan, Poșta Română: „Brandul deschide ușa”. Cum se transformă reputația unei companii în pașaport pentru piețele externe

Gilda Popa
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Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române, a vorbit la conferința „Made in Romania” despre rolul pe care îl joacă un brand românesc puternic în dezvoltarea unei companii. Avantajul reputațional construit în timp ar trebui, însă, susținut prin identificarea unor noi direcții de business și adaptarea serviciilor la economia actuală.

Cum definește Valentin Ștefan succesul „Made in Romania”

Valentin Ștefan a mărturisit, pentru Gândul, că dezbaterea din cadrul conferinței „Made in Romania”, a adus în prim plan oameni și companii care au reușit să transforme ambiția profesională în rezultate și să ducă numele României pe piețe regionale și globale.

„Este tot timpul plăcut să vezi oameni care nu s-au speriat și nu au renunțat la niște ambiții profesionale de invidiat și care, prin perseverență, au ajuns unde trebuie, și anume să fie oameni de succes, să fie oameni care pun România pe harta regională sau chiar globală sub diferite forme”, a spus directorul general al Poștei Române.

El a remarcat, de asemenea, valoarea întâlnirii dintre oameni cu experiențe și personalități diferite, din care pot rezulta modele și surse de inspirație pentru ceilalți antreprenori și manageri. Din această perspectivă, conferința a avut și rolul de a crea un spațiu în care experiențele de succes să devină resurse pentru alți oameni care construiesc businessuri în România.

„Cred că este și o modalitate prin care ne îmbărbătăm și ne încurajăm unii pe alții că nu suntem singuri și că suntem o țară, oameni foarte puternici, oameni bine pregătiți care pot să facă lucruri frumoase”, a transmis Ștefan.

„Brandul deschide ușa”

În cazul Poștei Române, brandul are o valoare care depășește produsul sau serviciul oferit. Compania are avantajul unei reputații construite în timp, iar acest capital poate conta inclusiv în relațiile cu partenerii internaționali.

„Brandul deschide ușa. Este primul lucru de care ai nevoie ca să poți deschide o ușă, fie că vorbim despre o ușă în piață, metaforic vorbind, fie că vorbim despre accesul pe o piață. Atunci când vrei să vinzi un produs, îți este mult mai ușor dacă ai deja brandul alături de acel produs sau când trebuie să creezi niște sinergii în industrie sau în societate, pe care altfel le-ai crea mult mai greu”, a explicat Valentin Ștefan.

În opinia sa, un brand cu o reputație solidă beneficiază de un nivel de acceptare pe care un brand nou trebuie să îl construiască de la zero. În cazul Poștei Române, acest avantaj este vizibil în special în relația cu partenerii externi.

„Poșta Română, o companie cu o reputație foarte, foarte bună, în special în plan extern, este mult mai acceptată. Este mult mai ușor de lucrat pentru partenerii externi decât poate cu un brand care este mult mai tânăr”, spune directorul general al companiei.

Cum integrează Poșta Română tehnologiile actuale

Valentin Ștefan a vorbit și despre transformarea Poștei Române într-o companie cu o componentă tehnologică mai puternică. El a explicat că întrebarea la care trebuie să răspundă compania nu este doar ce servicii oferă Poșta astăzi, ci ce servicii va trebui să ofere peste cinci sau zece ani.

Direcția presupune analizarea modelelor existente în alte țări, dar și construirea unei formule adaptate pieței românești. Astfel, tehnologia devine una dintre componentele prin care un brand cu o istorie de peste un secol poate încerca să rămână relevant într-o economie schimbată.

De altfel, competitivitatea viitoare nu poate fi separată de digitalizare, inovare și capacitatea companiilor de a integra tehnologia în producție și servicii. Accentul cade pe trecerea de la o economie care produce și asamblează la una care dezvoltă soluții și know-how propriu.

Brandul românesc, un activ care trebuie transmis mai departe

Ideea se leagă direct de una dintre temele centrale ale conferinței: brandul românesc nu reprezintă doar o etichetă comercială, ci poate deveni un activ economic și reputațional construit de-a lungul generațiilor.
Pentru Poșta Română, această perspectivă are o semnificație aparte. Ștefan spune că responsabilitatea companiei este nu doar să folosească reputația acumulată, ci să o protejeze și să o transmită mai departe.

„Încercăm, atât cât putem, să avem grijă de el, să-l respectăm, să-l protejăm și să ne asigurăm că este un bun care va fi dat mai departe următoarelor generații care vor avea grijă de acest brand al țării”, adaugă el.

De la reputație la competitivitate

Mesajul lui Valentin Ștefan se înscrie într-o temă mai largă discutată la „Made in Romania”: cum poate România transforma capitalul pe care îl are deja în avantaje economice concrete. Brandurile consacrate pornesc cu un avantaj pe care companiile tinere trebuie să îl construiască în ani: recunoaștere, încredere și acces mai ușor la parteneriate.

În același timp, discuțiile din cadrul conferinței au arătat că acest capital trebuie completat prin investiții, inovare, tehnologie, oameni și capacitatea de a ieși pe piețele externe. De la producători și antreprenori care își extind brandurile în afara României până la companii precum Poșta Română, care încearcă să transforme un brand cu o istorie îndelungată într-un instrument pentru economia actuală, miza este aceeași: ca „românesc” să însemne nu doar originea unui produs sau a unei companii, ci și încredere, competență și valoare creată în România.

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