Valeriu Munteanu susține că dosarul Georgescu este o „orchestrație” care să pună presiune politică pe AUR și pe Călin Georgescu. Deputatul AUR crede că se încearcă manipularea parlamentarilor AUR pentru a vota guvernul Mureșan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.



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Valeriu Munteanu (AUR) denunță presiuni politice după arestarea lui Călin Georgescu

Invitat la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Valeriu Munteanu susține că este evidentă legătura dintre arestul lui Călin Georgescu de astăzi și votul de mâine din Parlament. Acesta acuză presiuni pe parlamentarii AUR pentru a vota mâine Guvernul Mureșan. Deputatul AUR declară că dosarul Georgescu este o orchestrație ca să treacă mâine de votul Parlamentului un guvern care e „mai mult pe placul Germaniei, decât pe placul românilor”.

„Eu nu cred că există român astăzi care nu vede o legătură între arestul domnului Călin Georgescu și votul de mâine în Parlament. Noi, cei de la AUR, declarăm cu toată responsabilitatea că aceasta este o orchestrație, că este o presiune pe parlamentarii AUR pentru a vota acest guvern, care se pare că mai mult este pe placul Germaniei decât pe placul românilor. Se pune presiune pe Călin Georgescu, poate cedează. Se pune presiune pe AUR, poate cedăm.”, explică vicepreședintele AUR.

„Nu va ceda nici Călin Georgescu, nu va ceda nici AUR și vom merge împreună înainte spre alegeri anticipate”

Deputatul AUR afirmă că nici AUR, nici Călin Georgescu nu vor ceda. Acesta menționează că AUR merge spre alegeri anticipate, care sunt, în viziunea parlamentarului, singura soluție pentru a ieși din criza politică actuală. Munteanu acuză PSD-ul de crearea marilor probleme din România. Mai mult, acesta susține că fosta Coaliție va încerca să încropească guverne slabe, „de 6 sau 9 luni”. Parlamentarul crede că doar alegerile anticipate pot da un guvern stabil pentru viitorii 4 ani.

„Nu va ceda nici Călin Georgescu, nu va ceda nici AUR și vom merge împreună înainte spre alegeri anticipate. Pentru că aceasta este soluția constituțională care se prefigurează după votul de mâine. După votul de mâine, care nu încape îndoială că va fi unul negativ și nu va fi investit acest guvern, se creează premisele constituționale pentru convocarea alegerilor anticipate. Alegerile anticipate trebuie să genereze pentru România un guvern stabil pentru 4 ani. PSD cu foștii săi parteneri de guvernare, cu cei de la USR, UDMR și PNL, au creat marile probleme ale României, iar acum vor încropi, vor face pe genunchi niște guverne slabe, pe 6 sau pe 9 luni, care nu vor putea să vină să rezolve multitudinea de probleme din țară.”, menționează Munteanu.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv

DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă Tribunalul București a respins cererea și, pe 23 septembrie, l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat hotărârea, astfel că astăzi, 29 septembrie, cazul a ajuns la Curtea de Apel București. Cele două judecătoare din complet au avut astăzi opinii diferite asupra măsurii preventive. Motiv pentru care s-a constituit un complet de divergență, cu un al treilea judecător. Georgescu a fost audiat din nou în cursul după-amiezii și a plecat de la instanță în jurul orei 16:30, în așteptarea pronunțării. Ulterior, al treilea judecător a decis ca Georgescu să fie arestat preventiv.