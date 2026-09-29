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Euro ar putea crește la 5,4 lei într-un timp record. Expert: „Nota de plată ajunge la fiecare român”

Euro ar putea crește la 5,4 lei într-un timp record. Expert: „Nota de plată ajunge la fiecare român”
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Alimentat de cea mai mare inflație din Europa și de criza politică prelungită, cursul euro pare să fi scăpat de sub control. La orizont se prefigurează chiar un scenariu îngrijorător: Euro ar putea ajunge la 5,40 lei, creditele ar putea rămâne scumpe, iar inflația s-ar menține mare, la 6–7%. până la sfârșitul anului. Consultantul economic Adrian Negrescu lansează un avertisment cu privire la faptul că lipsa unui guvern stabil și a stabilității decizionale riscă să adâncească problemele economiei.

Românii ar putea continua să plătească luni bune dobânzi ridicate la credite, la orizont leul riscând să piardă teren în fața euro, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu.

Am depășit deja prognoza CNP pentru 2027

În analiza sa, acesta avertizează că, deși Comisia Națională de Prognoză anticipa un curs de 5,4 lei abia pentru anul viitor, ne apropiem de 5,3 lei încă din septembrie 2026.

Cursul valutar a atins un maxim istoric și mi-e teamă că ne îndreptăm spre un curs și mai mare. Nu e exclus ca în zilele următoare, mai ales că avem acest vot în Parlament, să trecem de 5,3 lei. Iar în perspectiva următoarelor luni, mi-e teamă că dacă nu vom repune  decizia asta administrativă pe linia de plutire, altfel spus să avem un guvern capabil să ia niște decizii menite să ajute economia să iasă din criza în care se află, mi-e teamă că ne ducem spre 5.3 lei. Atenție, Comisia Națională de Prognoză estima că abia anul viitor vom avea un curs de 5,24. Noi deja suntem la 5,28 lei”.

Speculatorii internaționali încearcă să profite financiar de România”

Un pericol mare vine, pe fondul instabilității economice derivată din cea politică, din partea speculatorilor externi, completează Negrescu.

„Știm foarte bine, cursul crește, toată viața noastră se scumpește. De-aia e absolut necesar ca în această perioadă în care se adună nori negri deasupra României, să facem un ultim apel la politicieni să fie responsabili și să voteze, Dumnezeule, un guvern ca să ieșim din zona asta de speculații în care ne-au băgat.

În care sunt tot mai mulți speculatori la nivel internațional care pun miză pe România și încearcă să profite financiar de România”, a declarat cunoscutul analist în cadrul unui podcast BZI. 

Practic, fiecare săptămână în care este amânată o soluție viabilă la vârful Executivului crește costurile economice. „Politicienii măsoară timpul în runde de negocieri. Economia îl măsoară în dobânzi, în investiții amânate, în firme închise și în oameni care pleacă”.

Criza politică ne costă 2 miliarde de euro pe lună

Expertul precizează că, după estimările făcute, în cele 4 luni de criză am pierdut în jur de 8 miliarde de euro.

Noi am făcut un calcul la Frames și am ajuns la concluzia că fiecare lună de criză politică, cu efecte directe în cotațiile dobânzilor, în cotația cursului valutar, în dobânzile la care se împrumută populația, costurile foarte mari cu inflația, toate astea înseamnă undeva la nivel de 2 miliarde de euro pe lună. Înmulțiți cu 4 luni, suntem deja undeva la 8 miliarde de euro pierduți ca urmare a acestei instabilități decizionale care afectează dobânzile, în primul rând,, cursul euro, viața noastră de zi cu zi.  

Euro ar putea ajunge la 5,40 lei. Probleme și BVB

Astfel, acesta estimează că moneda europeană ar putea ajunge la 5,40 lei, iar inflația ar urma să coboare până la sfârșitul anului doar spre 6–7%. În scenariul preconizat de Negrescu, dobânda-cheie ar rămâne, la 6,50%, ceea ce ar însemna în continuare credite scumpe atât pentru populație, cât și pentru companii. Randamentele titlurilor de stat pe zece ani ar putea urca spre 7–8%.

Analistul economic Adrian Negrescu

În egală măsură, ar putea fi afectată Bursa de Valori București (BVB), unde Negrescu vede de asemenea riscuri importante și vorbește despre posibilitatea unei corecții de până la 22%, comparativ cu un potențial de creștere estimat de numai 2%.

Revenirea la un rating sigur va dura ani

Însă cea mai gravă amenințare anticipată de consultantul economic este pierderea ratingului de țară din categoria recomandată investițiilor. Astfel, acesta apreciază că riscul ca România să ajungă în categoria „junk” în următoarele 6–12 luni ar fi depășit 50%.

O asemenea retrogradare ar implica creșterea imediată a costurilor la care se împrumută statul, băncile și companiile, punând o presiune suplimentară asupra leului.

Efectele sunt ușor de prevăzut: credite mai scumpe și prețuri mai mari pentru servicii sau produsele din import.

„Iar nota de plată ar ajunge la fiecare român”, avertizează Negrescu. Acesta mai apreciază că revenirea la un rating din categoria investițională ar putea dura ani de zile.

Consultantul amintește și situația dramatică a companiilor: 3.855 de firme au intrat în insolvență doar în primul semestru, potrivit analizei Frames citate, cel mai ridicat nivel pentru această perioadă din ultimii 8 ani.

Deși problemele economice existau înaintea actualului blocaj politic, dar prelungirea incertitudinii riscă să le accentueze și să le facă mai costisitoare, conchide specialistul.

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