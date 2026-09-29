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Călin Georgescu, către judecătorii din sală: „Justiția este legată la ochi! Nu pentru că ar fi oarbă, ci pentru că trebuie să vadă principiile de drept, nu omul. În cazul meu, se vede doar omul”

Catalin Lupasteanu
Călin Georgescu, către judecătorii din sală: „Justiția este legată la ochi! Nu pentru că ar fi oarbă, ci pentru că trebuie să vadă principiile de drept, nu omul. În cazul meu, se vede doar omul”
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Gândul a obținut, în exclusivitate, informații despre puținele interacțiuni verbale dintre Călin Georgescu și judecătorii în fața cărora a compărut încă de la începutul procedurilor privind arestarea sa preventivă, după reținerea sa de către DIICOT pentru 24 de ore.

Gândul prezintă detaliat, prin parafrazare, aspectele pe care fostul candidat la alegerile prezidențiale le-ar fi mărturisit în sălile de judecată prin care a trecute – Tribunalul București, la începutul săptămânii trecut, respectiv Curtea de Apel București, marți, 29 septembrie.

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Călin Georgescu a vorbit despre situația prezentată de către anchetatorii DIICOT în fața judecătorilor care au analizat cazul și s-a delimitat de cunoașterea stării de presupusă inducere în eroare a afaceristului Mihai Leu.

Georgescu, despre acuzațiile DIICOT

„În anul 2021, mi s-a solicitat de către Leu și Negoescu din Câmpulung Muscel, să le prezint pe cineva, care i-ar putea ajuta, respectiv pe Leu să deschidă o firmă în Dubai.

Eu l-am indicat pe domnul Rusen.

Ulterior, a avut loc o discuție în Câmpulung Muscel, doar cu privire la aceste aspecte. Eu i-am lăsat să vorbească, iar după o jumătate de oră am plecat.

Mai arăt că, ulterior, am înțeles că, pe drumul spre Dubai ei au discutat despre împrumutul de la acea bancă, despre care eu am aflat ulterior”, s-ar fi confesat Georgescu judecătorilor care l-au ascultat.

Georgescu, despre documentele găsite

„Eu nu am participat la acea discuție, aflând ulterior de aceste aspecte, și nu am nimic de a face cu acest proces. Eu nu l-am cunoscut și nu îl cunosc pe domnul acesta Massimiliano Arena.

La domiciliul meu au fost găsite de către parchet, documente care reprezintă recunoașterea activității mele diplomatice, iar acestea nu au niciun scop de călătorie.

Vreau să mai spun că justiția este legată la ochi, nu pentru că ar fi oarbă, ci pentru că trebuie să vadă principiile de drept, și nu omul. În cazul său, se vede doar omul”, ar mai fi declarat fostul candidat la alegerile prezidențiale în fața judecătorilor”, a mai declarat Călin Georgescu.

Călin Georgescu și Ionel Rusen, arestați preventiv de CAB

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul. Ulterior, susținătorii săi au început să huiduie.

Călin Georgescu, la ieșirea din sediul DIICOT – 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

Susținătorii lui Călin Georgescu au încercat să rupă gardurile jandarmeriei atunci când acesta a fost adus la arestul central

Imediat cum au aflat vestea arestării lui Călin Georgescu, zeci de susținători ai fostului candidat la prezidențiale s-au adunat în fața arestului central pentru a-și întâmpina favoritul. „Căline, Căline, poporul e cu tine!” sau „Ieșiți în stradă, dacă vă pasă!” sunt doar două dintre mesajele scandate de protestatari.

Călin Georgescu, adus în arestul central al Poliției – 29 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

În momentul în care au văzut mașina care îl aducea pe Georgescu în arest, mai mulți protestatari au încercat să rupă gardurile de protecție instalate de jandarmi, în încercarea de a se apropia de vehicul. Din imaginile surprinse, se vede și cum o femeie s-a aruncat în genunchi și a început să plângă.

Călin Georgescu, reținut de DIICOT și eliberat de Tribunalul București, cu o săptămână înainte să fie arestat preventiv

Pe 21 septembrie 2026, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT, într-un dosar în care procurorii îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Dosarul pornește de la plângerea unui om de afaceri care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro într-o schemă legată de obținerea unei finanțări pentru o afacere cu metale prețioase

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