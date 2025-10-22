Prima pagină » HOROSCOP » Aceste trei zodii vor da lovitura până la finalul lunii noiembrie. Se află sub vraja „norocului ceresc”

22 oct. 2025, 08:31
FOTO - Caracter ilustrativ

Până pe 25 noiembrie, trei zodii vor intra sub vraja norocului ceresc, ele vor fi protejate de conjuncția favorabilă dintre Jupiter și Venus, considerate planetele bogăției și norocului. Universul pare să le pregătească momente cu totul și cu totul speciale și vești mult așteptate, dar și schimbări pe mai multe planuri.

Zodiile care vor avea parte de noroc până la finalul lunii noiembrie

Răbdarea va începe să fie răsplătită Taurilor. De la 23 octombrie, Jupiter formează un aspect armonios cu Soarele, va deschide căi neașteptate spre o reușită profesională și financiară. Un proiect la care au muncit în tăcere va primi recunoașterea meritată. Pe plan profesional se risipesc tensiunile – acum vor înțelege cine le este cu adevărat alături.

Mesajul Universului pentru Taur: „Tot ce ai construit cu răbdare va înflori acum.”

Racii simt în această perioadă conexiuni cu intuiția și cu viața de familie. Până pe 25 noiembrie, astrele favorizează tot ce ține de cămin, relații și începuturi emoționale. Pot primi o veste frumoasă legată de locuință sau de viața sentimentală – poate chiar o împăcare sau o reîntâlnire semnificativă.

Mesajul Universului pentru Rac: „Acolo unde ai oferit iubire, vei primi acum dublu.”

Săgetătorii vor intra într-o etapă de transformare cu totul specială. Marte și Jupiter lucrează în favoarea lor și le oferă curajul să ia decizii pe care până acum le-au tot amânat. Dacă se gândeau la o schimbare profesională, la o relocare sau la un vis mai îndrăzneț – acum este momentul. Energia pozitivă îi va susține în tot ce fac, iar oamenii potriviți vin la momentul ideal.

Mesajul Universului pentru Săgetător: „Ai încredere în pașii pe care îi faci. Fiecare te duce mai aproape de ceea ce visezi.”

Până pe 25 noiembrie, influența combinată a lui Jupiter, Venus și Soarelui creează o fereastră astrală de creștere personală și profesională. Taurii, Racii și Săgetătorii vor simți sprijinul benefic al astrelor în mod concret și vizibil.

