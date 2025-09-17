Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație

Cinci zodii au parte de vești extraordinare, în următoarele 14 zile. Până la 1 octombrie 2025, unii dintre nativi vor reuși să dea lovitura, iar norocul va fi la fiecare pas. Au putere și motivație să treacă peste obstacole și să își urmeze dorințele.

Veștile sunt favorabile pentru mai multe zodii. Perioada următoare va fi înfloritoare, norocoasă și chiar surprinzătoare pentru unii dintre nativi. Zodiile care dau lovitura până la 1 octombrie 2025 vor avea suficientă putere pentru a trece peste obstacole și neînțelegeri.

Nativul Berbec va avea o atitudine de neclintit

Primul nativ aflat pe această listă reprezintă Berbec. Persoanele născute sub acest semn zodiacal vor avea parte de surprize, în următoarele două săptămâni. Ar putea aborda o atitudine de neclintit, mai ales în planul profesional. Nativii par a fi mai motivați, perseverenți și vor căuta drumul către succes. Pașii vor fi ghidați de astre.

În cazul nativului Rac, surprizele sunt mari, susțin astrologii. În această perioadă, nativii Rac își urmează propriul drum cu speranțe și idealuri. Unii nativi ar putea să înceapă un proiect suplimentar sau chiar să se gândească la o afacere de familie. Nativii Rac sunt determinați să ducă la capăt proiectele actuale, așteptând laude pe măsură. Planul profesional va fi în centrul atenției.

În cazul nativului Fecioară, determinarea reprezintă cuvântul cheie al perioadei următoare. Nativul pășește hotărât, mai ales în câmpul muncii, punând pasiune în tot ceea ce face. De altfel, nativii sunt carismatici și vor avea parte de noroc, în următoarele 14 zile. Accentul este pus și pe latura financiară, unii nativi reușind să câștige mai mult.

Scorpion și Vărsător, 2 zodii care trec peste obstacole

Vești de bun augur sunt și pentru nativul Scorpion. Acesta își va urma obiectivele personale și vor trece cu brio peste obstacole. Nativii au ambiție și următoarele 2 săptămâni pot fi decisive în zona carierei.

În cazul nativului Vărsător, energia bună vine de unde nu se așteaptă. Va urma o perioadă presărată cu oportunități și timp pentru a explora ceea ce își dorește. Altfel, pot fi făcute planuri mari pentru vacanță și chiar planuri pentru eventuale deplasări peste hotare. La fiecare pas, nativul va fi curios și dornic de aventuri. De altfel, în plan profesional, își va atinge obiectivele. O bună comunicare poate aduce o nouă oportunitate, fiind îmbunătățite și relațiile, arată Fanatik.

Autorul recomandă:

Noroc divin pentru 3 zodii până pe 21 septembrie 2025. O promovare la locul de muncă poate să le iasă în cale

Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste

Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion

Cele 6 zodii binecuvântate cu noroc în carieră și dragoste, până în octombrie 2025. Urmează 30 de zile de vis pentru ele

Sursă foto: Shutterstock