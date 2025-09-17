Prima pagină » HOROSCOP » Noroc divin pentru 3 zodii până pe 21 septembrie 2025. O promovare la locul de muncă poate să le iasă în cale

17 sept. 2025, 08:18, HOROSCOP
Noroc divin pentru 3 zodii până pe 21 septembrie 2025 / foto: Shutterstock

Urmează o perioadă presărată cu momente norocoase pentru 3 zodii. Până pe 21 septembrie 2025, acești nativi pot avea surprize uriașe atât în plan profesional, cât și în plan financiar. Dacă în cazul anumitor nativi poate fi vorba despre o promovare la locul de muncă, în cazul altor zodii putem vorbi despre o ascensiune a relației amoroase.

Veștile sunt pozitive în oricare dintre cazuri. În timp ce unele persoane se bucură de drumul parcurs în carieră, altele pun accentul pe viața amoroasă. În viețile acestor nativi au loc, cel puțin până pe 21 septembrie 2025, situații care îi vor pune în centrul atenției. Astfel, norocul divin va fi de partea următoarelor zodii: Pești, Fecioară și Gemeni.

Nativul Pești este ancorat în social media

În cazul nativului Pești, veștile bune nu încetează să apară. În primul rând, imaginea publică a nativului va fi afectată în mod pozitiv, iar o promovare la locul de muncă ar putea fi de bun augur. De altfel, poate urma o perioadă benefică pentru cei care sunt ancorați în social media și doresc să își crească vizibilitatea. Poate urma o perioadă marcată de creativitate și abundență.

Fecioara își poate găsi „jumătatea”

Nativul Fecioară poate simți că se află într-un moment de stagnare, însă, în realitate, ar fi într-o situație în care „jocurile” se schimbă pentru el. De pildă, poate exista o ascensiune în relația prezentă. Nativul singur ar putea să își găsească perechea.

Gemeni, una dintre cele 3 zodii norocoase

Nativul Gemeni ar putea avea parte și el de o surpriză majoră la locul de muncă. De pildă, unii dintre nativi ar putea primi o promovare mult așteptată. De altfel, nativii care doresc să își îmbunătățească propria imagine o pot face de acum înainte. Poate fi un moment oportun pentru a-și schimba direcția profesională. Nativul are parte de o karmă pozitivă, scrie Jurnalul.ro.

