Cele 3 zodii lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața acestor nativi

17 feb. 2026, 17:18, HOROSCOP
Astrologul Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața a trei zodii, lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Potrivit horoscopului anunțat la Pro TV,  nativii respectivi sunt: Leu, Scorpion și Vărsător.

Leu

Relațiile sunt în prim-plan. Eclipsa poate genera tensiuni sau evenimente cu impact în viața de cuplu ori în parteneriatele de afaceri. O discuție amânată sau o nemulțumire ascunsă poate ieși la suprafață. Este momentul confruntărilor sincere, chiar dacă sunt incomode.

Scorpion

În familie pot apărea mici seisme emoționale. Scorpionii vor încerca să tempereze situațiile tensionate și să protejeze persoanele vulnerabile. Unele schimbări pot viza locuința sau pot apărea reparații și situații neprevăzute care cer intervenții rapide.

Vărsător

Fiind direct vizați de eclipsă, mai ales cei născuți pe 17–18 februarie, Vărsătorii pot simți puternic energia schimbării. Pentru unii, pot apărea tensiuni și agitație. Pentru cei conectați la zona creativă și spirituală, perioada poate aduce revelații, inspirație și susținere din partea publicului.

