Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil

Astrologii au precizat că sâmbătă, 8 noiembrie, de sfinții Mihail și Gavriil, nativii trebuie să se gândească la orientarea lor profesională. Unele zodii sunt binecuvântate și au un adevărat noroc divin.

Berbec

Cel mai probabil, va fi o zi mai mohorâtă și nu vei reuși să vezi cum poți ieși din situația actuală. Este posibil să ai unele probleme financiare sau fizice în acest moment și, dacă este așa, înseamnă că nu te bazezi suficient pe abilitățile și bunul tău simț pentru a ieși din această situație. E posibil să nu ai grijă nici de corpul tău așa cum ar trebui, dar acest lucru se poate remedia ușor.

Taur

Îți irosești energia, dar tu știi deja asta, mai ales că încerci din răsputeri să-ți urmezi rutina zilnică, dar nu ești niciodată cu adevărat prezent. Asculți ce spun oamenii din jurul tău, dar ceea ce spun nu te interesează în mod fundamental. Ești plictisit și ți-e teamă să recunoști asta, iar profunzimea căutării tale interioare necesită multă energie pentru a-ți reexamina viața.

Gemeni

Imaginează-ți că ai fi singur pe lume, fără nimic care să te rețină sau să te oblige să faci ceva. Cel puțin o dată pe lună, dedică o oră pentru a vizualiza cum ar fi viața ta în aceste condiții, iar acest lucru te va ajuta să îți dai seama ce te împiedică astăzi.

Rac

Poate că ai nevoie de mai multă distracție în viața ta și să experimentezi plăceri pe care nu le-ai mai avut până acum, dar este momentul ideal pentru a te gândi la orientarea ta profesională. Ai o anumită tendință de a separa cele două lumi, a muncii și a distracției, dar nu este nevoie. Munca ta va prospera, odată ce vei descoperi modalități de a o face mai distractivă.

Leu

Poate fi una dintre acele zile în care te simți bine îmbrăcat și nu ai unde să te duci. Nu-ți face griji pentru detalii, ci urmează-ți inima într-un tărâm al fanteziei și alătură-te celor extravagante și bizare. Răspunsul pe care îl cauți… s-ar putea să simți că este aproape, dar totuși departe. Acest lucru este complet de înțeles. Preia controlul asupra destinului tău și lucrează pentru a atinge obiectivele pe care ți le-ai stabilit.

Fecioară

Este o zi fantastică, mai ales că elemente din viața ta par să se așeze la locul lor și ești într-o perioadă în care începi noi cicluri de iubire și de activitate mentală. Aceste puncte de început sunt evidențiate și ar trebui să te gândești la modul în care vrei să fii ținut minte în viitor. Inima și mintea ta lucrează armonios, așa că profită de acest lucru pentru a stabili unele planuri.

Balanță

Aceasta este una dintre acele zile în care nu te poți hotărî ce să comanzi la cină. Aștepți la tejghea, încercând să-ți dai seama ce vrei, iar când îți vine rândul să comanzi, deja ai uitat. Este posibil ca emoțiile tale să fie atât de legate în creier încât nu poți gândi limpede. Așadar, încearcă să te calmezi și să te uiți la un film.

Scorpion

Mergi la un muzeu de artă, pentru că mintea și inima ta lucrează în conjuncție una cu cealaltă și ești în măsură să fii deosebit de receptiv la elementele lumii noastre care le contopesc pe acestea două. Fă din acest eveniment o seară grandioasă și asigură-te că iei cu tine un prieten bun sau mergi cu partenerul de viață. Servește o masă bună și nu uita de desert, dar mai ales apreciază lumea pentru toate minunile sale naturale.

Săgetător

Ai putea simți că inima și creierul tău lucrează împotriva ta, că s-au asociat pentru a-ți ține capul într-un vârtej de confuzie din care se pare că nu poți ieși. Privește dincolo de confuzia banală a acestei zile, conectează-te cu latura ta sensibilă și receptivă, stai pe spate și lasă pe altcineva să gândească.

Capricorn

Stările tale de spirit sunt mereu fluctuante, iar astăzi se pare că ești într-o notă ascendentă, așa că bucură-te de dispoziția grijulie și sensibilă a zilei. Ar trebui să constați că îți poți exprima clar emoțiile la un nivel mai intelectual. În același timp, ești capabil să pui mai mult sentiment și sensibilitate în intelectul tău, altfel arid.

Vărsător

Astăzi, s-ar putea să-ți fie greu să te conectezi cu ceilalți, iar creierul tău poate părea că se află într-o altă dimensiune. Cauți lucruri care au un ritm rapid și sunt puțin bizare. Un lucru simplu, cum ar fi o monedă care se rostogolește pe trotuar, îți poate permite să te conectezi cu un alt mod de a gândi despre viața ta.

Pești

Lucrurile ar putea ajunge la un punct culminant dramatic pentru tine și poate părea că totul lucrează împotriva ta. Reține că acesta este un moment excelent pentru a găsi echilibrul și pentru a obține o perspectivă mult mai mare asupra problemelor din viața ta. Dacă încerci să îți dai seama unde se ascund inima și creierul tău, ar trebui să te uiți în partea opusă a lumii, potrivit bzi.ro.