Cristina Demetrescu dezvăluie zodia de Apă care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie

Cristina Demetrescu vine cu vești importante pentru o zodie de Apă. Astrologul dezvăluie care este zodia ce trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie, indiferent de vârstă. Este o perioadă favorabilă ca să–și exprime opiniile cu entuziasm.

Au mai rămas două zile la începutul lunii noiembrie, o perioadă interesantă din punct de vedere al Cristinei Demetrescu. Azi, luna pleacă din Capricorn și se va opri duminică undeva în Berbec, iar miercuri o să facă conjuncție cu Pluto, aspect care aduce o serie de transformări.

Pentru o parte a celor născuți în zodia Scorpion, astrologul are vești importante. Nativii ar putea preocupați de moșteniri și patrimoniu. Pe măsură ce grijile financiare dispar, conturile cresc, iar bugetul înflorește, iar unii dintre ei ar putea chiar să simtă nevoia să își facă testamentul.

Astfel, pentru Scorpion, tranzitul în Mercur în Săgetător pune accent pe sectorul financiar, precum și pe valorile personale. Gândirea nativilor se va îndrepta spre consolidarea unui viitor financiar stabil și definirea unor priorități clare.

”Pentru Scorpioni, această săptămână poate aduce preocupări legate de patrimoniu și moșteniri. Unii pot simți nevoia să își facă testamentul, indiferent de vârstă. Pe măsură ce bugetul și conturile cresc, apare și această grijă. Alții se ocupă de proprietăți sau bunuri ale părinților, de exemplu cumpărând o casă pe numele copilului și apoi simțindu-se eliberați de această responsabilitate. Esențial este să se elibereze de aceste griji pentru a-și vedea mai departe de viață”, a spus Cristina Demetrescu.

De altfel, luna noiembrie este momentul Scorpionilor să strălucească: în carieră, în iubire, în transformare personală. În noiembrie 2025, Scorpionii devin magneți pentru bani, succes și fericire.

Autorul recomandă:

Avertismentul astrologului Cristina Demetrescu: ce ZODIE riscă să se îmbolnăvească în noiembrie 2025

Tabel zodii | Care sunt cele 3 meserii care ți se potrivesc, în funcție de semnul tău zodiacal