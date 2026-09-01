2 zodii care încep toamna pe patul de spital. Cristina Demetrescu anunță probleme medicale pentru acești nativi.

2 zodii care încep toamna pe patul de spital

Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, două zodii vor avea probleme medicale în septembrie: Berbec și Balanță.

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Berbecii vor avea numeroase responsabilități de îndeplinit, iar stresul de la muncă își va pune amprenta asupra lor. Analizele medicale devin necesare, în cazul lor.

„Onorați tot felul de datorii care vă fac să vă întrebați: dar pe voi când vă veți onora la fel? Nu puteți absenta nici de la serviciu, iar câteva analize medicale devin obligatorii. O săptămână cu alergătură, dar satisfăcătoare.”, spune Cristina Demetrescu, potrivit protv.ro.

Ce trebuie să facă Balanțele, în septembrie

La rândul lor, nativii Balanță vor suferi disconforturi fizice aparent minore, precum gândurile multe și lipsa somnului. Starea lor de oboseală se va accentua, însă, treptat: „Căutați remedii pentru acele tipuri de disconfort pe care majoritatea le duce pe picioare. Un maseur bun face cât 1.000 de doctori. O mică problemă medicală se poate croniciza din neglijență. Gânduri multe, somn puțin și veți acuza o stare de oboseală, cronică și ea.”, este sfatul astrologului.