Neti Sandu numește zodia care se poate îmbogăți în septembrie 2026. „Patroana lor intră în Casa Banilor”.

Neti Sandu numește zodia care se poate îmbogăți în septembrie 2026

Vești fabuloase pentru o zodie în septembrie 2026. Neti Sandu anunță o perioadă cu potențial financiar uriaș pentru nativii favorizați de astre. „Patroana lor intră în Casa Banilor”, spune astrologul, care dezvăluie și ce ocazii pot apărea pe plan profesional.

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Balanțele ar putea avea parte de o perioadă de vis între 23 august și 23 septembrie 2026. Finanțele, cariera, relațiile și oportunitățile se află sub semnul unor schimbări importante, iar astrele par să le fie favorabile.

Mai ales după 10 septembrie, când Venus, planeta care guvernează Balanța, intră în Casa Banilor. Reprezintă unul dintre cele mai bune semnale pentru situația financiară a nativilor acestei zodii.

„Pentru Balanță sunt semne bune, pentru că avem Venus în Balanță până pe 10 septembrie, iar după aceea Venus, patroana lor, intră în Casa Banilor. Deci indice financiar: sunt niște câștiguri, promite să fie bine”, anunță Neti Sandu.

Balanțele pot da lovitura la bani

Luna septembrie vine cu șanse de câștig și cu posibilitatea ca unele probleme financiare să fie rezolvate. Balanțele au însă un lucru important de făcut: să pună totul la punct acum și să nu lase lucruri neterminate.

Motivul? Astrologul Neti Sandu atrage atenția că, ulterior, atât Venus, cât și Mercur vor retrograda pe aceleași trasee. Iar ceea ce nu este rezolvat corect acum s-ar putea întoarce sub forma unor probleme care trebuie reparate.

„Chiar perioada asta este cea în care vor rezolva foarte multe lucruri și trebuie să fie atenți să le rezolve ca lumea, pentru că după aceea atât Venus, cât și Mercur vor retrograda pe aceleași trasee pe care sunt acum. Și să nu apară niște probleme de rectificat”, avertizează vedeta ProTv.

Oportunitate uriașă și în carieră

Nici la muncă lucrurile nu stau rău. Marte poate aduce mai multă agitație la job, proiecte noi și responsabilități suplimentare. Pentru unii nativi poate fi greu să găsească timpul necesar, mai ales dacă au și studii sau alte obligații.

Dar efortul ar putea fi recompensat pe măsură.

Balanțele pot avea șansa unei promovări, iar cunoscuta Neti le recomandă să profite de ocazie cât timp fereastra este deschisă.

„A fost Jupiter acolo, în casa promovării. Nu știm dacă lucrurile s-au întâmplat, dar Marte trece așa, ca o cometă, deci e bine să profite de momentul ăsta și să se înscrie într-un concurs.”

Poate fi vorba despre un concurs profesional, o numire sau o oportunitate de promovare. Important este ca Balanțele să nu ezite și să fie pregătite să facă un pas înainte.

Viața socială, mai bogată în această perioadă

Și relațiile sunt înfloritoare în toamnă. Jupiter se află într-o zonă care încurajează pe deplin socializarea, prieteniile și consolidarea relațiilor existente.

Balanțele pot ajunge la evenimente, pot cunoaște persoane noi și pot lega conexiuni care le vor fi utile inclusiv pe viitor.

„Se duc pe la evenimente, leagă prietenii, consolidează alte relații și lucrurile promit să fie bine”, afirmă Neti Sandu.

Așadar, septembrie 2026 se anunță o lună cu multe oportunități pentru Balanțe: bani mai mulți, șanse de avansare, proiecte noi și un cerc social în continuă dezvoltare.

Singura condiție este să fie atente la detalii și să rezolve lucrurile corect fără ezitări. Pentru că astrele le deschid oportunități nebănuite, dar Balanțele trebuie să fie pregătite să le fructifice.