Neti Sandu numește zodia care are mari probleme de sănătate în septembrie 2026. Avertismentul celebrului astrolog de la Pro TV

Celebrul astrolog Neti Sandu, de la Pro TV, numește zodiac cu mari probleme de sănătate în septembrie 2026. Iată ce avertisment face specialistul în zodii.

Potrivit predicțiilor lui Neti Sandu, Marte se află într-o casă a problemelor de sănătate, iar asta le spune nativilor că trebuie să fie atenți. Și Jupiter este în casa zodiei lor. Dacă ei nu au grijă de sănătate, Jupiter amplifică foarte mult problemele și e de tip inflamator. Prin urmare, nu este bine să-i dea ocazia lui Jupiter să arate ce poate el în faza lui stresantă. Dra Și Marte se ocupă să bage bățul prin gard, așadar mare aenție la sănătate, spune Neti Sandu, potrivit Știrile Pro TV.

Pe de altă parte, Mercur este în casa banilor și Leul poate câștiga bani, iar Venus este în casa relaționării cu ceilalți și se simte bine în colectivitate, cu grupul, și la serviciu, și la școală, și în activitățile extra-profesionale, acasă, cu prietenii, cu colegii. Așadar, pe partea de relaționare este de bine.

Apoi, Uranus este în Gemeni și poate că nativii renunță la un colectiv ca să intre în altul. Poate că ei se mută la altă școală, la alt club, la altă grupare. Acolo să fie o schimbare, însă nu neapărat, probabil că Uranul nu se va face simțit.

În final, una peste alta, perioada asta, cu Soarele în Fecioară, pare o lună bună pentru nativii din zodia Leu.