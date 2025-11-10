Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită

Anul 2026 se anunță a fi favorabil pentru anumite zodii, în plan sentimental. Unii dintre nativi vor îngropa securea războiului și vor prinde curaj să se împace cu persoana iubită. Alții se „agață” de o speranță că își vor găsi „jumătatea”, iar reconcilierea interioară va fi prezentă în cazul altor nativi.

Urmează o perioadă în care unii dintre nativi vor încerca să găsească răspunsuri și soluții în plan amoros. Dacă pentru unii dintre ei va fi în prim plan reconcilierea interioară, în 2026, alți nativi vor găsi curajul de a iubi din nou. După ce au traversat o perioadă încărcată, nativii fiind testați din punct de vedere emoțional, unii dintre ei aleg să nu închidă „ușa” trecutului și să mai acorde o ultimă șansă.

Cum vor fi afectate zodiile de foc?

Retrogradarea în Venus va afecta câmpul sentimental al anumitor zodii. Planeta iubirii va traversa perioade în care vor aduce la suprafață vechi legături. Altfel, planeta Jupiter va aduce nativilor un strop de optimism și înțelegere. Accentul va fi pus, în primă instanță, pe nativii din zodiile de foc (Berbec, Leu și Săgetător), care au o șansă de împăcare de 70-80%.

Vești de bun augur vin și pentru zodiile de pământ (Taur, Fecioară, Capricorn). În cazul nativilor care vor să se împace, șansele ar fi de 75-80%. În cazul lor, accentul va fi pus pe stabilitate și claritate emoțională.

Și zodiile de aer (Gemeni, Balanță, Vărsător) vor fi afectate în mod pozitiv, în 2026. Acestora li se va aduce șansa să comunice și să redescopere compatibilitățile mentale. În cazu lor, șansele de împăcare ar fi de 60-75%. Balanțele sunt sprijinite de Venus.

În cazul zodiilor de apă (Pești, Scorpion, Rac), sensibilitatea este amplificată de Jupiter și Neptun. Pentru unii dintre nativi, anul 2026 ar putea fi privit precum un an al vindecării emoționale. Vor ierta profund, scrie BZI.

Sursă foto: Shutterstock