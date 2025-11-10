Prima pagină » HOROSCOP » Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită

Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită

10 nov. 2025, 11:12, HOROSCOP
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026 / foto: Shutterstock

Anul 2026 se anunță a fi favorabil pentru anumite zodii, în plan sentimental. Unii dintre nativi vor îngropa securea războiului și vor prinde curaj să se împace cu persoana iubită. Alții se „agață” de o speranță că își vor găsi „jumătatea”, iar reconcilierea interioară va fi prezentă în cazul altor nativi.

Urmează o perioadă în care unii dintre nativi vor încerca să găsească răspunsuri și soluții în plan amoros. Dacă pentru unii dintre ei va fi în prim plan reconcilierea interioară, în 2026, alți nativi vor găsi curajul de a iubi din nou. După ce au traversat o perioadă încărcată, nativii fiind testați din punct de vedere emoțional, unii dintre ei aleg să nu închidă „ușa” trecutului și să mai acorde o ultimă șansă.

Cum vor fi afectate zodiile de foc?

Retrogradarea în Venus va afecta câmpul sentimental al anumitor zodii. Planeta iubirii va traversa perioade în care vor aduce la suprafață vechi legături. Altfel, planeta Jupiter va aduce nativilor un strop de optimism și înțelegere. Accentul va fi pus, în primă instanță, pe nativii din zodiile de foc (Berbec, Leu și Săgetător), care au o șansă de împăcare de 70-80%.

Vești de bun augur vin și pentru zodiile de pământ (Taur, Fecioară, Capricorn). În cazul nativilor care vor să se împace, șansele ar fi de 75-80%. În cazul lor, accentul va fi pus pe stabilitate și claritate emoțională.

Și zodiile de aer (Gemeni, Balanță, Vărsător) vor fi afectate în mod pozitiv, în 2026. Acestora li se va aduce șansa să comunice și să redescopere compatibilitățile mentale. În cazu lor, șansele de împăcare ar fi de 60-75%. Balanțele sunt sprijinite de Venus.

În cazul zodiilor de apă (Pești, Scorpion, Rac), sensibilitatea este amplificată de Jupiter și Neptun. Pentru unii dintre nativi, anul 2026 ar putea fi privit precum un an al vindecării emoționale. Vor ierta profund, scrie BZI.

Autorul recomandă:

Zilele norocoase ale săptămânii 10-17 noiembrie pentru fiecare zodie. Când îți surâd astrele?

2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor

Zodia ocrotită de Divinitate de la 1 noiembrie 2025. Începe o nouă etapă pentru acest nativ. Va găsi soluții pentru problemele nerezolvate

Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”

Sursă foto: Shutterstock

Mediafax
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua începe cu provocări, dar se încheie cu surprize plăcute
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
INFOTRAFIC: Atenție șoferi, ceața pune probleme în trafic în București și mai multe județe din Moldova și Transilvania
Click
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2025: Cât costă să aduci o mașină SH din Franța și care sunt zonele cu cele mai bune prețuri.
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce litere combinate reprezintă semnul „&”?
CULTURĂ Scrisorile dintre Mihai EMINESCU și Veronica Micle, răscumpărate de statul român cu mai mult de 1.000.000 de euro
11:33
Scrisorile dintre Mihai EMINESCU și Veronica Micle, răscumpărate de statul român cu mai mult de 1.000.000 de euro
EXTERNE Trump l-a grațiat pe Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului, împreună cu un grup de aliați politic, implicați în „complotul” privind anularea alegerilor din 2020
11:32
Trump l-a grațiat pe Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului, împreună cu un grup de aliați politic, implicați în „complotul” privind anularea alegerilor din 2020
VIDEO Nicușor Dan afirmă că România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare
11:13
Nicușor Dan afirmă că România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare
ULTIMA ORĂ Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
10:58
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
ECONOMIE Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România
10:54
Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România
EXTERNE Super-taifunul Fung-wong face ravagii în Filipine. Peste un milion de oameni au fost evacuați. Sate întregi au fost înghițite de ape
10:44
Super-taifunul Fung-wong face ravagii în Filipine. Peste un milion de oameni au fost evacuați. Sate întregi au fost înghițite de ape